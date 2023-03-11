Цуренко о том, что Векич не пожала ей руку после матча: «Может, ей не понравилось, что я плохо себя чувствую. Возможно, она такое не уважает»

Теги WTA Леся Цуренко BNP Paribas Open Донна Векич Теннис

Украинка Леся Цуренко прокомментировала то, что Донна Векич не пожала ей руку после матча в Индиан-Уэллс (2:6, 6:2, 6:2).

«Может, ей не понравилось, что я плохо себя чувствую. Возможно, она такое не уважает».

Цуренко объяснила проблемы по ходу матча.

«Во-первых на это есть объективные причины, думаю, все прекрасно все понимают. Во-вторых сегодня с утра было сложно обработать всю информацию со вчерашнего дня и было, скажем так, эмоционально сложно играть, потому что мы понимаем, что необходимо не только к матчу готовится, но и как-то справляться с тем, что может произойти в нашем теннисе.

Было очень сложно играть и физически, и эмоционально. Если честно, то я очень удивлена, что мне удалось выиграть этот матч», – приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».

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9 комментариев

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HCBV
Цуренко вечно умирающая, сколько матчей с ней не видел всегда одно и тоже, а потом раз и выиграла))
+5
0
+5
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Last Backup
Ответ Павел Ниткин
ой
К матчу готовиТСя?
+1
0
+1
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sa.lari
Ответ Привет Этоя
А как то более вменяемо барышня может изъясняться?
что вам непонятно?
0
-8
-8
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From Moscow City
А что может такого произойти в теннисе?
+4
0
+4
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sashati
Ответ Привет Этоя
А как то более вменяемо барышня может изъясняться?
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
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Sawka-promakawka
А что вчера случилось? Зеля ввел санкции против Спортлото?
+16
-5
+11
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Павел Ниткин
Ответ Ильнур060682
Юыло?)
ой
+1
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+1
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Ильнур060682
Юыло?)
0
0
0
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Привет Этоя
А как то более вменяемо барышня может изъясняться?
+15
-2
+13
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