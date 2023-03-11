Цуренко о том, что Векич не пожала ей руку после матча: «Может, ей не понравилось, что я плохо себя чувствую. Возможно, она такое не уважает»

Украинка Леся Цуренко прокомментировала то, что не пожала ей руку после матча в Индиан-Уэллс (2:6, 6:2, 6:2).

«Может, ей не понравилось, что я плохо себя чувствую. Возможно, она такое не уважает».

Цуренко объяснила проблемы по ходу матча.

«Во-первых на это есть объективные причины, думаю, все прекрасно все понимают. Во-вторых сегодня с утра было сложно обработать всю информацию со вчерашнего дня и было, скажем так, эмоционально сложно играть, потому что мы понимаем, что необходимо не только к матчу готовится, но и как-то справляться с тем, что может произойти в нашем теннисе.

Было очень сложно играть и физически, и эмоционально. Если честно, то я очень удивлена, что мне удалось выиграть этот матч», – приводит слова Цуренко «Большой теннис Украины».

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