Медведев записал признание в любви теннису: «Надеюсь, в будущем нам удастся лучше понять друг друга. Потому что, скажу честно, я все еще тебя не понимаю»

ATP опубликовала видео, в котором признается в любви теннису.

«Дорогой теннис, я помню, как в шесть лет просто обожал бегать с ракеткой.

Сознательно я полюбил тебя, когда понял, что такое дух соперничества, потому что игра идет один на один, и победитель только один.

С тех пор я очень далеко зашел и даже сейчас бы не подумал, что это возможно. Потому что в теннисе, независимо от того, сколько тебе лет, на каком уровне ты играешь, всегда есть конкуренция, и неизвестно, сможешь ли ты подняться еще выше.

Конечно, моя карьера получается очень увлекательной. Она сложилась лучше, чем я мог представить в детстве. Мне это очень нравится, и я очень горжусь тем, чего достиг.

Но... Всегда есть «но». Каждый раз, когда я на корте и что-то идет не так, как хочется, все хорошее забывается, и становится очень тяжело.

Главный вызов, который ты мне бросил, – работать каждый день, независимо от того, насколько это трудно. Иногда я проигрываю матчи, теряю уверенность в себе и знаю, что на следующей тренировке буду чувствовать себя очень плохо, иногда ужасно. Но для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно продолжать работать, и именно этому ты меня научил.

У нас так много памятных моментов, что я не хочу выбирать один, потому что с самого начала все они были потрясающими, и это еще не конец. Были трудные моменты, были хорошие, и я уверен, что впереди у нас новые потрясающие моменты.

Надеюсь, в будущем нам удастся лучше понять друг друга. Потому что, скажу честно, я все еще тебя не понимаю. Надеюсь, это изменится.

С любовью, Даниил».

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