Медведев о Рублеве: «Он способен выигрывать «Большие шлемы» и «Мастерсы». Наверное, немного зажимается в важные моменты, но не на турнирах 500»

прокомментировал финал турнира в Дубае против . Он проиграл ему последние два матча.

– Андрей – потрясающий игрок. Он способен выигрывать «Большие шлемы» и «Мастерсы». Наверное, немного зажимается в важные моменты, но на турнирах 500 с ним такого не происходит, он много их выиграл. Так что я этого не жду (улыбается).

Даже в тех матчах, которые я выиграл, шла тяжелая борьба. Его последние две победы – тоже тяжелая борьба. Так что я жду физически выматывающего матча, психологически выматывающего. Я должен показать максимум, хорошо подавать, не давать ему удобных мячей.

Я видел два его последних матча. Он здорово пробивал. Так что он очень опасен.

И он отличный парень. Так что я жду отличного финала.

– Как вы считаете, у вас есть преимущество над Андреем в психологической в борьбе – в управлении эмоциями?

– Если говорить о всей карьере, то у меня иногда бывают проблемы, но в целом я более собранный. Мне кажется, ему этого не хватает. Не хочу говорить, что иногда он слишком нервничает, но видно, что стресс на него влияет.

Но в отдельном матче это не имеет значения. Я играл с ним в Турине. Если не ошибаюсь, он разбил руку в кровь об ракетку. Но сумел потрясающе провести два последних розыгрыша и победить.

Думаю, на долгом отрезке у меня, возможно, есть преимущество, но в отдельном матче это не будет иметь значения.

– Я заметил, что он последнее время мощно подает.

– Верно.

– Вы тоже заметили? Знаете, откуда взялась такая подача?

– Он уже последние два года мощно подает. Может быть, в 2020-м он подавал хуже – процент был ниже, больше двойных, вторая была медленнее. Но сейчас он подает отлично, делает много эйсов.

Помню, что в Турине на очень быстром покрытии мне было очень тяжело принимать. Это его сильная сторона – подача, первый удар.

Так что мне нужно будет не позволять ему сразу доминировать в розыгрышах.

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