Даниил Медведев: «Не могу быть на 110% идеальным: ем десерты, иногда допоздна играю в PlayStation, могу выпить с друзьями»
Даниил Медведев рассказал о работе над собой.
– Новак Джокович очень сознательно ко всему относится. Вы такой же?
– В каком смысле?
– Некоторые спортсмены тренируют дыхание...
– Я так не делаю. Да, я работаю над психологией. В прошлом году у меня не было тренера-психолога, но мы с тренером много над этим работаем. И теперь у меня снова есть психолог.
И я понимаю, что другим могут помочь, например, те же дыхательные тактики, йога, растяжка, все такое. Но я не особо этим увлекаюсь, потому что не могу быть на 110% идеальным.
Я ем десерты. Иногда поздно ложусь, потому что играю в PlayStation. Могу выпить с друзьями в выходные. Так что всем этим я пока не занимаюсь, но уверен, что на более поздних этапах карьеры начну больше это использовать.
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И поди ещё в стрелялки/файтинги играешь, поэтому такой эмоциональный.
Я не любитель стрелялок, поскольку после них гипервозбуждённый становишься. Тоже самое файтинги.
Или мышцатый Надаль, который не любит качалку, но в 18 лет в матче с мышцатым 25 летним Хьюиттом смотрелся как ровестник
типичный русский!