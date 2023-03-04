Даниил Медведев: «Не могу быть на 110% идеальным: ем десерты, иногда допоздна играю в PlayStation, могу выпить с друзьями»

рассказал о работе над собой.

– очень сознательно ко всему относится. Вы такой же?

– В каком смысле?

– Некоторые спортсмены тренируют дыхание...

– Я так не делаю. Да, я работаю над психологией. В прошлом году у меня не было тренера-психолога, но мы с тренером много над этим работаем. И теперь у меня снова есть психолог.

И я понимаю, что другим могут помочь, например, те же дыхательные тактики, йога, растяжка, все такое. Но я не особо этим увлекаюсь, потому что не могу быть на 110% идеальным.

Я ем десерты. Иногда поздно ложусь, потому что играю в PlayStation. Могу выпить с друзьями в выходные. Так что всем этим я пока не занимаюсь, но уверен, что на более поздних этапах карьеры начну больше это использовать.

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