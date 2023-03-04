Даниил Медведев: «Не могу быть на 110% идеальным: ем десерты, иногда допоздна играю в PlayStation, могу выпить с друзьями»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал о работе над собой.

Новак Джокович очень сознательно ко всему относится. Вы такой же?

– В каком смысле?

– Некоторые спортсмены тренируют дыхание...

– Я так не делаю. Да, я работаю над психологией. В прошлом году у меня не было тренера-психолога, но мы с тренером много над этим работаем. И теперь у меня снова есть психолог.

И я понимаю, что другим могут помочь, например, те же дыхательные тактики, йога, растяжка, все такое. Но я не особо этим увлекаюсь, потому что не могу быть на 110% идеальным.

Я ем десерты. Иногда поздно ложусь, потому что играю в PlayStation. Могу выпить с друзьями в выходные. Так что всем этим я пока не занимаюсь, но уверен, что на более поздних этапах карьеры начну больше это использовать. 

«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?

Медведев прекрасен! Прервал серию из 20 побед Джоковича и вышел в 3-й финал подряд

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
master s
до определенного возраста это не мешает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Атаев
буду смотреть финал по арабскому каналу,но на английском
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JustF0rTheW1n322
Ответ АРХАТ
"Иногда поздно ложусь, потому что играю в PlayStation" И поди ещё в стрелялки/файтинги играешь, поэтому такой эмоциональный. Я не любитель стрелялок, поскольку после них гипервозбуждённый становишься. Тоже самое файтинги.
Вы, сударь, видимо в Доту ещё не играли)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Валерия, мнеинаврала, что Медведев не пьет! Значит образ алкаша в майке у КБ - верный :)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egorov Evgeniy
Нормальный молодой человек.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
"Иногда поздно ложусь, потому что играю в PlayStation"
И поди ещё в стрелялки/файтинги играешь, поэтому такой эмоциональный.
Я не любитель стрелялок, поскольку после них гипервозбуждённый становишься. Тоже самое файтинги.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julia Gorskaya
Судя про прошлому году, становится очевидным: расставаться с психологом Медведеву нельзя!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Stavrogin
В этом вся суть жизни. Есть такие как Джокович, которым надо мобилизовать все резервы и возможности (диеты, растяжки, накачки), чтобы быть топом, а есть такие как Даня природные шаровики под 2 метра, что можно забирать подачу под ноль и носиться как стрекоза без ущерба здоровью.
Или мышцатый Надаль, который не любит качалку, но в 18 лет в матче с мышцатым 25 летним Хьюиттом смотрелся как ровестник
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jefri AG
А вчера на ветке полуфиналов кто-то уверенно написал что Медведев вообще не пьёт, гы-гы)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsa! bolshe chem klub
ложусь поздно... могу выпить с друзьями (с)

типичный русский!
+2
-10
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий