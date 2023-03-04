Медведев о 13-матчевой серии побед: «На US Open-2021 я играл намного лучше»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что вышел в третий финал за три недели и выиграл 13 матчей подряд.

«Мне удалось обрести уверенность в себе. Зачастую я просто выполняю хорошие удары, принимаю правильные решения.

Самый явный пример – у меня были матчи, когда я проигрывал, потому что все время бил обводящие удары в соперника у сетки, он всегда выбирал нужную сторону. И ты думаешь: как так выходит, что я ни разу не выбрал правильную сторону?

Сейчас я в большинстве случаев выбираю нужное направление для обводящих. Попадаю в линию с приема, чтобы сопернику было тяжелее. Это и есть уверенность. Я знаю это ощущение.

И я знаю, как его сохранить. По крайней мере, несколько раз по ходу карьеры я доказывал, что на это способен. Сейчас я тоже стараюсь двигаться на этой волне.

При этом, например, на US Open-2021 я играл намного лучше». 

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6 комментариев

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ɔculpa
Ответ Verdo
Тим тоже взял юсо один раз, и где он сейчас
Если бы не травма, был бы по-прежнему в топе. И при чём тут Тим, вася? Чё, усиленно ищешь повод желчью поистекать?
+3
0
+3
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SpalmerE
Ответ Verdo
Тим тоже взял юсо один раз, и где он сейчас
Много кто взял БШ один раз. Причём тут Тим вообще в контексте этой новости?
+6
0
+6
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Verdo
Тим тоже взял юсо один раз, и где он сейчас
+2
-6
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rofed
Тот турнир Даня сыграл практически идеально, не считая небольшого отвала концентрации в третьем сете матча с Ботиком. Такой уровень желательно именно на шлемах и показывать.
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Рустам Атаев
👍
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goodloser
Намного или не намного, можно по-разному оценивать, но на US Open-2021 Медведев действительно играл лучше.
+6
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