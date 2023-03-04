Медведев о 13-матчевой серии побед: «На US Open-2021 я играл намного лучше»
Даниил Медведев прокомментировал то, что вышел в третий финал за три недели и выиграл 13 матчей подряд.
«Мне удалось обрести уверенность в себе. Зачастую я просто выполняю хорошие удары, принимаю правильные решения.
Самый явный пример – у меня были матчи, когда я проигрывал, потому что все время бил обводящие удары в соперника у сетки, он всегда выбирал нужную сторону. И ты думаешь: как так выходит, что я ни разу не выбрал правильную сторону?
Сейчас я в большинстве случаев выбираю нужное направление для обводящих. Попадаю в линию с приема, чтобы сопернику было тяжелее. Это и есть уверенность. Я знаю это ощущение.
И я знаю, как его сохранить. По крайней мере, несколько раз по ходу карьеры я доказывал, что на это способен. Сейчас я тоже стараюсь двигаться на этой волне.
При этом, например, на US Open-2021 я играл намного лучше».
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