Медведев о том, давал ли советы Рублеву: «Он бы смог мне что-то подсказывать. А я не могу – буду переживать, что он это против меня использует»
Даниил Медведев рассказал, давал ли когда-нибудь советы Андрею Рублеву. Сегодня они сыграют в финале в Дубае.
«Мы очень близки, но оба хотим побеждать. Думаю, он бы смог мне что-то подсказывать. А я не могу.
Конечно, мы можем дружески общаться, поддерживать друг друга. Но давать советы непросто, потому что теперь мне с ним играть в финале. Если бы две недели назад я дал ему совет, то переживал бы, что он его против меня использует.
Я способен дружить – думаю, в туре об этом знают. Но давать советы – это слишком».
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