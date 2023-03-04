Медведев о том, давал ли советы Рублеву: «Он бы смог мне что-то подсказывать. А я не могу – буду переживать, что он это против меня использует»

рассказал, давал ли когда-нибудь советы Андрею Рублеву. Сегодня они сыграют в финале в Дубае.

«Мы очень близки, но оба хотим побеждать. Думаю, он бы смог мне что-то подсказывать. А я не могу.

Конечно, мы можем дружески общаться, поддерживать друг друга. Но давать советы непросто, потому что теперь мне с ним играть в финале. Если бы две недели назад я дал ему совет, то переживал бы, что он его против меня использует.

Я способен дружить – думаю, в туре об этом знают. Но давать советы – это слишком».

«Цой жив» – это Рублев написал, выйдя в финал в Дубае. Откуда взялась фраза-мем?

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