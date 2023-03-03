Чесноков о матче Медведева и Джоковича в Дубае: «Новаку будет невероятно сложно. Даниил набрал такой ход, что его просто не остановить»

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала в Дубае между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.

«Жаль, что это будет лишь полуфинал, я бы хотел увидеть их в финале. Считаю, что Медведев единственный игрок, которому сейчас по силам победить Джоковича. Во-первых, он очень плотно бьет и здорово защищается, во-вторых, у него отличное чувство мяча. Даниил сейчас здорово двигается, у него все в порядке с выносливостью и психикой.

Новаку будет невероятно сложно победить, у них вообще легких матчей практически не бывает. Медведев, как поезд, он набрал такой ход, что его просто не остановить, поэтому Джокович вполне может проиграть, хотя он тоже сейчас играет феноменально», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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