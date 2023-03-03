Чесноков о матче Медведева и Джоковича в Дубае: «Новаку будет невероятно сложно. Даниил набрал такой ход, что его просто не остановить»

Теги Новак Джокович ATP Андрей Чесноков Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала в Дубае между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.

«Жаль, что это будет лишь полуфинал, я бы хотел увидеть их в финале. Считаю, что Медведев единственный игрок, которому сейчас по силам победить Джоковича. Во-первых, он очень плотно бьет и здорово защищается, во-вторых, у него отличное чувство мяча. Даниил сейчас здорово двигается, у него все в порядке с выносливостью и психикой.

Новаку будет невероятно сложно победить, у них вообще легких матчей практически не бывает. Медведев, как поезд, он набрал такой ход, что его просто не остановить, поэтому Джокович вполне может проиграть, хотя он тоже сейчас играет феноменально», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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7 комментариев

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sashati
Могут, все они могут..
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инок
Даня в отличной форме! Как он будет смотреться на фоне матерого Новака? Сегодня и увидим. Жду этой игры.
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V12twinturbo
Во-первых - надо еще выиграть, во-вторых - жаль, это не финал БШ
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Ротен Роберт
И все же - Новак, как бы не хотелось противоположного результата…
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Skip
Новак знает как играть с Даниилом и на него настраивается по особенному, но надеюсь Даниил действительно сможет "протащить" этот матч...
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Назар Игорь
Главное для Дани снять комплекс Джоковича.
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nicckk
сплюнь товарищ
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