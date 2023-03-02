Медведев выиграл 12-й матч подряд и вышел в 1/2 на третьем турнире подряд

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Борна Чорич Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев, в четвертьфинале в Дубае обыгравший Борну Чорича 6:3, 6:2, одержал 12-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия в карьере Медведева.

В 2019 году россиянин также выиграл 12 матчей подряд, а в 2020-2021-м не проигрывал на протяжении 20 матчей.

Медведев вышел в полуфинал на третьем турнире подряд. Теперь он сыграет с Новаком Джоковичем (4:9 в личных встречах).

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13 комментариев

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atelos
Молодец конечно Даниил, но главное испытание в полуфинале! Сможет ли остановить Джоковича?! Желаю ему преуспеть в этом!
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Aporte14
Уверенная игра Дани не может не радовать. Но Ноле тоже в хорошей форме
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sammuilson
завтра будет скрытый финал, верим в Даню, шоу гарантировано )
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Антон Тимофеев
И вот незаметно, Даниил вылез на 3-место по очкам в 2023. 1110 очков, 930 набрано за Роттердам, Доху и Дубай.
Да и в битву за 5-ое место в рейтинге 52 недель Даниил потихоньку втягивается. Да, Рублев и Фриц впереди, но, тому же Фрицу скоро 1000 очков защищать))
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Сергей К
Невероятный стоппер Даню ждёт.
С ещё более феноменальной серией...
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Антон Тимофеев
Ответ Serik Alik
Даня выиграл 21 очко подряд, завершив последние 5 розыгрышей со счётом 40-0, 3 из которых пришли на подачу Борны. П. С. Ничего не хочу предугадывать, но Даниил по-хорошему имеет наивысшие шансы обыграть Новака с памятного финала ЮСО.
Да, у меня тоже такое ощущение, что вот в этот то раз шансы есть. Хотя, в принципе, только в Аделаиде Новак уверенно победил, в остальных 3 из 4 матчей все было упорно...По теории вероятностей, когда то равные матчи и в сторону Даниила качнутся)))
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Перешёл Рубикон
Монструозный. Невероятный. Фееричный.

Завтра будет бойня - Даня удачи!🐻
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IvoKarlovic
И в конце матча выиграл 21 очко подряд
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инок
6 геймов подряд! 21 мячей подряд! Красивая концовка этой игры. Даня в отличной форме!
Ждем классного полуфинала с Новаком!
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ДоминаторТенниса
До грунтовых кортов нужно брать по максимуму на харде.
+10
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Serik Alik
Даня выиграл 21 очко подряд, завершив последние 5 розыгрышей со счётом 40-0, 3 из которых пришли на подачу Борны.
П. С. Ничего не хочу предугадывать, но Даниил по-хорошему имеет наивысшие шансы обыграть Новака с памятного финала ЮСО.
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+15
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Egorov Evgeniy
Нам нужна третья подряд победа!
+9
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Эльвин Гульмалиев
завтра дать бой Джокеру! будет трудно, но нужно постараться! верим!
+8
-3
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