Медведев выиграл 12-й матч подряд и вышел в 1/2 на третьем турнире подряд
Даниил Медведев, в четвертьфинале в Дубае обыгравший Борну Чорича 6:3, 6:2, одержал 12-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия в карьере Медведева.
В 2019 году россиянин также выиграл 12 матчей подряд, а в 2020-2021-м не проигрывал на протяжении 20 матчей.
Медведев вышел в полуфинал на третьем турнире подряд. Теперь он сыграет с Новаком Джоковичем (4:9 в личных встречах).
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Да и в битву за 5-ое место в рейтинге 52 недель Даниил потихоньку втягивается. Да, Рублев и Фриц впереди, но, тому же Фрицу скоро 1000 очков защищать))
С ещё более феноменальной серией...
Завтра будет бойня - Даня удачи!🐻
Ждем классного полуфинала с Новаком!
П. С. Ничего не хочу предугадывать, но Даниил по-хорошему имеет наивысшие шансы обыграть Новака с памятного финала ЮСО.