Медведев выиграл 12-й матч подряд и вышел в 1/2 на третьем турнире подряд

Даниил Медведев, в четвертьфинале в Дубае обыгравший Борну Чорича 6:3, 6:2, одержал 12-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия в карьере Медведева.

В 2019 году россиянин также выиграл 12 матчей подряд, а в 2020-2021-м не проигрывал на протяжении 20 матчей.

Медведев вышел в полуфинал на третьем турнире подряд. Теперь он сыграет с Новаком Джоковичем (4:9 в личных встречах).

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