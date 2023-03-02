Медведев 14-й раз сыграет с Джоковичем. Завтра прервется победная серия одного из игроков

Теги Новак Джокович ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале в Дубае.

Сегодня Медведев прошел Борну Чорича (6:3, 6:2), Джокович – Хуберта Хуркача (6:3, 7:5).

Это будет 14-й матч Медведева и Джоковича. Общий счет 9:4 в пользу серба, на харде он ведет 8:3.

В прошлый раз они встречались на первой неделе сезона в Аделаиде. Джокович победил 6:3, 6:4.

Завтра прервется победная серия одного из теннисистов: Медведев не проигрывает 12 матчей подряд, Джокович – 20.

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12 комментариев

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Sawka-promakawka
Ответ murzzzzzilka
Ну, нет:) пусть победит Медведев:) в красивом теннисе:)
Так-то я конечно больше за Даню болею, но сильно не расстроюсь, если Новак победит)
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murzzzzzilka
Ответ Sawka-promakawka
За красивый теннис! И пусть победит сильнейший!
Ну, нет:) пусть победит Медведев:) в красивом теннисе:)
+7
-6
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murzzzzzilka
Эх, рановато. Лучше бы в финале.
Даня подустал, мне кажется.
+2
-2
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igor nn
Очень жаль что это не финал..Борьба будет точно. А Рублев Джокеру не соперник в финале, от слова совсем..Классический будет вынос..
+4
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as009595@icloud.com
Ответ costa0545
Давненько, Даня Джокера не выносил, пора бы)))
Ну когда Даня в хорошей форме есть шанс)
+2
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Верховенский1990
Тут надо понимать, что после поражения в финале Юс Опен у Новака особый настрой на Медведева, даже в ничего не значащем матче в группе на Итоговом Серб бился как лев, Новак выиграет.
+7
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+5
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Atom1c
Ответ Kironbet
За красивый теннис, за Джоковича! ;)
У них у обоих красивый теннис!
+11
-3
+8
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Hardy
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
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costa0545
Давненько, Даня Джокера не выносил, пора бы)))
+20
-4
+16
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Sawka-promakawka
За красивый теннис! И пусть победит сильнейший!
+6
-1
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canuck andreyka
Иногда жалею, что ничьих в теннисе не бывает!
+23
0
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Kironbet
За красивый теннис, за Джоковича! ;)
+13
-9
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