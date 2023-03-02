Медведев 14-й раз сыграет с Джоковичем. Завтра прервется победная серия одного из игроков

Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале в Дубае.

Сегодня Медведев прошел Борну Чорича (6:3, 6:2), Джокович – Хуберта Хуркача (6:3, 7:5).

Это будет 14-й матч Медведева и Джоковича. Общий счет 9:4 в пользу серба, на харде он ведет 8:3.

В прошлый раз они встречались на первой неделе сезона в Аделаиде. Джокович победил 6:3, 6:4.

Завтра прервется победная серия одного из теннисистов: Медведев не проигрывает 12 матчей подряд, Джокович – 20.

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