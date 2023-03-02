Джокович о возвращении после травмы: «Я чувствую себя все лучше и лучше – и в игровом, и в физическом плане»

Новак Джокович прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем в четвертьфинале в Дубае. Серб обыграл поляка 6:3, 7:6(3) и довел серию побед до 20 матчей.

Джокович проводит первый турнир после Australian Open, который он выиграл с надрывом мышцы задней поверхности бедра.

«Доволен тем, как сыграл под давлением и своим самочувствием в последние дни. Я чувствую себя все лучше и лучше – и в игровом, и в физическом плане.

В первом матче было много взлетов и падений. Я хорошо начал. Смог выстоять против игрока, который в тот вечер чувствовал себя прекрасно, играл очень хорошо.

Я делал много невынужденных, возможно, играл не очень чисто. Но там, где у меня была травма, боли не было. Меня ничего не беспокоило.

Но правда нужны один или два матча, чтобы войти в ритм, вернуться к желаемому уровню движения, баланса, координации и тому подобного.

Одно дело – тренироваться, играть тренировочные матчи, другое – выходить на официальный матч, где присутствуют нервы, зрители и все такое. Бывает, ты зажимаешься, и все может пойти не так.

К счастью для меня, уже во втором матче я чувствовал себя настолько близко к своему лучшему уровню, насколько это вообще возможно. Конечно, всегда можно стать лучше. Однако сейчас я играю на высоком уровне и доволен своим теннисом».

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

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