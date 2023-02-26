Джокович о травме: «Уже неделю не чувствую никакой боли. В плане передвижения по корту меня ничто не ограничивает»

Теги Новак Джокович травмы ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Теннис

 22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал о восстановлении после надрыва мышц задней поверхности бедра.

«После Australian Open была полная неопределенность. Я не знал, сыграю здесь или нет. Наверное, все точно решилось дней 5-6 назад, когда мы проверили ногу в действии – на корте.

У меня было время позаниматься в спортзале, и в плане фитнеса я построил хорошую базу. Я провел без тенниса две недели, даже почти три. Последние несколько дней я много тренируюсь на корте, чтобы набрать форму и вернуться на конкурентоспособный уровень.

Уже неделю не чувствую никакой боли на корте. Я приближаюсь к 100%. Пока не 100% в плане самой игры, но главное, что у меня ничего не болит. В плане передвижения по корту меня ничто не ограничивает.

После каждой травмы нужно какое-то время, чтобы достичь баланса. Нужно время, чтобы снова найти тот ритм, когда ты легко двигаешься по корту и не думаешь о каких-то проблемах. У меня нет таких мыслей.

Мне просто нужно больше играть. Думаю, как только я начну играть матчи, сразу почувствую себя на 100%».

Джокович выиграл Australian Open с порванным бедром. Это как вообще?

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3 комментария

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Bayern2004
Кем нужно быть,что б минусовать пожелания здоровья спортсмену,а главное-человеку?
Не уважаешь Джоку-проходи мимо.
+1
0
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Helga Kl
Давай, любимый, не болей и действуй 🙏❤
+3
-2
+1
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Dm ycontact
Дай Бог Новаку здоровья тела и бодрости духа. Чтоб не болел и не был травмирован
+3
-3
0
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