Медведев выиграл 10-й матч подряд

Даниил Медведев, в первом круге турнира в Дубае обыгравший Маттео Арнальди со счетом 6:4, 6:2, одержал 10-ю победу подряд. Это третья по продолжительности беспроигрышная серия в карьере Медведева.

В 2019 году россиянин выиграл 12 матчей подряд, а в 2020-2021-м не проигрывал на протяжении 20 матчей.

Осенью 2021-го он тоже выиграл 10 матчей подряд, но один из них был на неофициальном Кубке Лэйвера.

Теперь Медведев сыграет с Александром Бубликом.

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