Медведев выиграл 10-й матч подряд

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев, в первом круге турнира в Дубае обыгравший Маттео Арнальди со счетом 6:4, 6:2, одержал 10-ю победу подряд. Это третья по продолжительности беспроигрышная серия в карьере Медведева.

В 2019 году россиянин выиграл 12 матчей подряд, а в 2020-2021-м не проигрывал на протяжении 20 матчей.

Осенью 2021-го он тоже выиграл 10 матчей подряд, но один из них был на неофициальном Кубке Лэйвера.

Теперь Медведев сыграет с Александром Бубликом.

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8 комментариев

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Виталий Желтоусов
Даня ждём от тебя победы на третьем турнире подряд!!!
тебе это под силу !!!
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mr_ h2o
Ответ Artem Piatkov
Лучший российский теннисист в 21 веке с отрывом И это всего в 27 лет..
По мне он Сафина не переплюнул. Примерно догнал, но нужны еще успехи, чтобы превзойти
0
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Мария Никонова
Желаю удвоить рекорд)
+3
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+3
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Typizza
Красапэт!
0
0
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nick-basil
Играет без перерыва. Сегодня сетка вынесла лаки лузера. Это в кассу.
+2
0
+2
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инок
Даню с 10 победой. Ему не интересно играть с такими, часто хотел выиграть одним ударом. Отсюда много импульсивных срывов, ну и двойных, как обычно...
+6
-2
+4
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atelos
Здорово! Молодец!
+2
-1
+1
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Artem Piatkov
Лучший российский теннисист в 21 веке с отрывом
И это всего в 27 лет..
+9
-5
+4
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