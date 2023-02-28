Медведев о победе над 111-й ракеткой мира: «Непросто играть с тем, кого раньше никогда не видел»

Теги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Маттео Арнальди в первом круге в Дубае. Россиянин обыграл итальянца 6:4, 6:2 и продлил победную серию до 10 матчей.

«Непросто играть с тем, кого раньше никогда не видел. На самом деле я не знал, играет он агрессивно или оборонительно. Оказалось, что-то между тем и этим.

В начале было непросто, а во втором сете я играл лучше. Он молод и показывает хорошие результаты на «Челленджерах». Это говорит о том, что у него очень высокий потенциал, но никогда не знаешь, что будет дальше, поэтому могу только пожелать ему удачи».

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2 комментария

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sashati
Он серб и молод)
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SpalmerE
Мне наоборот показалось, что во втором сете Медведев стал больше фигней страдать и допускать необязательные ошибки, видимо почувствовал что и так все под контролем. 71% процент первой подачи в первом сете против 48% во втором
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