Медведев о победе над 111-й ракеткой мира: «Непросто играть с тем, кого раньше никогда не видел»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Маттео Арнальди в первом круге в Дубае. Россиянин обыграл итальянца 6:4, 6:2 и продлил победную серию до 10 матчей.

«Непросто играть с тем, кого раньше никогда не видел. На самом деле я не знал, играет он агрессивно или оборонительно. Оказалось, что-то между тем и этим.

В начале было непросто, а во втором сете я играл лучше. Он молод и показывает хорошие результаты на «Челленджерах». Это говорит о том, что у него очень высокий потенциал, но никогда не знаешь, что будет дальше, поэтому могу только пожелать ему удачи».

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