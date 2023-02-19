Соболенко об ощущениях после победы на AO: «У меня неделю был в голове диалог: «Точно ли это произошло?» – «Да, вау, точно»

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Чемпионка Australian Open Арина Соболенко перед стартом на турнире в Дубае рассказала, как провела время после Мельбурна.

«Сначала я не могла поверить, что это действительно произошло. Следующую неделю я была такая: да-да, боже, я и правда это сделала. У меня постоянно в голове был этот диалог: «Точно ли это произошло?» – «Да, вау, точно». Невероятно. Теперь я чувствую еще больше мотивации упорно работать, чтобы снова такое испытать».

В Дубае вторая ракетка мира стартует со второго круга, где сыграет с победительницей матча между чемпионкой Линца Анастасией Потаповой и Жиль Тайкманн.

«В этом году условия другие, потому что они поменяли мячи, покрытие тоже новое. Играется по-другому. В прошлом году корт был дико быстрый, мячи разлетались. Сейчас мне кажется, что у меня больше шансов показать здесь хороший результат.

Я по-прежнему должна вкалывать. По-прежнему доказывать на корте, что я не просто так занимаю свое место. В этом плане особо ничего не изменилось».

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