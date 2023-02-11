Бадоса о Соболенко: «Мы все помним, что происходило с ее подачей в начале прошлого года. Она не сдавалась и получила потрясающую награду»

Теги Australian Open WTA Паула Бадоса Арина Соболенко Теннис

Паула Бадоса высказалась о победе своей подруги Арины Соболенко на Australian Open.

«Как она всегда говорит, мы родственные души. Думаю, у нас очень похожие характеры, и я ею восхищаюсь. Она боец, прошла через многое – через трудные моменты – и всегда борется, несмотря ни на что.

Мы все помним, что происходило с ее подачей в Австралии в начале прошлого года, она старалась, старалась, старалась, не сдавалась и получила потрясающую награду.

Я знаю, что для нее это было очень важно, она исполнила мечту. И я была очень рада, потому что мы близкие подруги и вместе проходим один и тот же путь. Я считаю, что она этого полностью заслуживает».

«Были колонка и алкоголь. И мы пели». Тренер Арины Соболенко – о том, как взять Australian Open, килограммами поедая манго

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