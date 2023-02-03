Соболенко снялась с турнира в Дохе
Чемпионка Australian Open Арина Соболенко снялась с турнира WTA 500 в Дохе, который начнет 13 февраля.
Ранее тренер белоруски Антон Дубров рассказал, что это возможно, в интервью Sports.ru: «План – неделю немного перезарядиться, потому что будет непросто. Изначально планировали сыграть Доху, Дубай, но Доху пропустим, будем играть Дубай, наверное».
Место Соболенко на турнире в Катаре займет Чжан Шуай.
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