Соболенко снялась с турнира в Дохе

Чемпионка Australian Open Арина Соболенко снялась с турнира 500 в Дохе, который начнет 13 февраля.

Ранее тренер белоруски Антон Дубров рассказал, что это возможно, в интервью Sports.ru: «План – неделю немного перезарядиться, потому что будет непросто. Изначально планировали сыграть Доху, Дубай, но Доху пропустим, будем играть Дубай, наверное».

Место Соболенко на турнире в Катаре займет Чжан Шуай.

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