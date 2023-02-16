Соболенко и Фриц, Швентек и Хуркач, Саккари и Циципас выступят в микст-турнире перед стартом Индиан-Уэллс
Перед стартом турнира в Индиан-Уэллс через три недели в рамках выставочного турнира Eisenhower Cup формата Tie Break Tens 7 марта впервые пройдет турнир смешанных пар. В пары объединятся:
- Арина Соболенко и Тэйлор Фриц;
- Ига Швентек и Хуберт Хуркач;
- Эмма Радукану и Кэмерон Норри;
- Лейла Фернандес и Феликс Оже-Альяссим;
- Онс Жабер и Каспер Рууд;
- Джессика Пегула и Томми Пол;
- Мария Саккари и Стефанос Циципас.
Еще одна пара будет объявлена позднее. Весь призовой фонд турнира – 200 000 долларов – получат победители.
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