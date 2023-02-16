Соболенко и Фриц, Швентек и Хуркач, Саккари и Циципас выступят в микст-турнире перед стартом Индиан-Уэллс

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Перед стартом турнира в Индиан-Уэллс через три недели в рамках выставочного турнира Eisenhower Cup формата Tie Break Tens 7 марта впервые пройдет турнир смешанных пар. В пары объединятся:

  • Арина Соболенко и Тэйлор Фриц;
  • Ига Швентек и Хуберт Хуркач;
  • Эмма Радукану и Кэмерон Норри;
  • Лейла Фернандес и Феликс Оже-Альяссим;
  • Онс Жабер и Каспер Рууд;
  • Джессика Пегула и Томми Пол;
  • Мария Саккари и Стефанос Циципас.

Еще одна пара будет объявлена позднее. Весь призовой фонд турнира – 200 000 долларов – получат победители.

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1 комментарий

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Анатолий Дегтярёв
Арыне с Фрицем успеха!!!
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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