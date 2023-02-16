Соболенко и Фриц, Швентек и Хуркач, Саккари и Циципас выступят в микст-турнире перед стартом Индиан-Уэллс

Перед стартом турнира в Индиан-Уэллс через три недели в рамках выставочного турнира Eisenhower Cup формата Tie Break Tens 7 марта впервые пройдет турнир смешанных пар. В пары объединятся:

Арина Соболенко и Тэйлор Фриц;

Ига Швентек и Хуберт Хуркач;

Эмма Радукану и Кэмерон Норри;

Лейла Фернандес и Феликс Оже-Альяссим;

Онс Жабер и Каспер Рууд;

Джессика Пегула и Томми Пол;

Мария Саккари и Стефанос Циципас.

Еще одна пара будет объявлена позднее. Весь призовой фонд турнира – 200 000 долларов – получат победители.

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