Тим больше не работает с менеджерским агентством Пике

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим больше не работает с агентством Kosmos Management, принадлежащим футболисту Жерару Пике.

«Менеджмент не сделает меня лучшим игроком и не разожжет во мне искру. Неважно, кто ведет мои дела». По его словам, Kosmos с ним «не повезло»: «Я подписал контракт и через пять дней после этого повредил запястье. Это не принесло ничего хорошего ни мне, ни им. Все, что не касается тенниса, в данный момент не имеет значения. Для меня важно полностью разжечь искру».

Тим отметил, что сотрудничество завершилось «без конфликтов» и это не связано с разрывом контракта на проведение Кубка Дэвиса. Он расстался с агентством, чтобы получить «полный контроль» над принимаемыми решениями.

Менеджерские функции теперь будет выполнять брат Тима Мориц.

«Для меня в этом нет ничего нового, и я уже три года все организую и решаю. Хочется, чтобы все было сделано без нервов и самым простым образом, когда только Доминик и я принимаем решения», – сказал Мориц.

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