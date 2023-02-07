Доминик Тим: «После победы на US Open искра потухла. Я себя за это не виню»

рассказал, как победа на US Open-2020 остановила развитие его карьеры.

«После US Open искра потухла. Но мы все это уже обсуждали. Я себя за это не виню.

Некоторых игроков большие успехи подстегивают к большему, они выступают еще лучше, сразу стремятся выиграть еще один «Большой шлем».

Со мной было иначе, я другой. Мне понадобилось время, чтобы осознать, что, возможно, отношусь к себе чуть жестче, чем другие. И мне пришлось понять, что все зависит от меня.

У меня еще есть вера, что я способен вернуться на прежний уровень. Пока не очень сильная, но она есть, и я уверен, что она станет сильнее. Когда она исчезнет, я просто уйду и буду жить другой жизнью. Но сейчас вера еще жива. И мне остается только работать и тренироваться».

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