Доминик Тим: «Было бы здорово снова прорваться, даже сенсационно. Но я вижу, что мне до этого еще далеко»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Доминик Тим Теннис

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим рассказал, как относится к своим сегодняшним результатам.

– Как вы справляетесь с высокими ожиданиями болельщиков?

– Я установил для себя планку и знаю, на каком она уровне. Многие поклонники спорта, которые не очень пристально следят за теннисом, возможно, не знают, насколько быстро все меняется на вершине теннисного мира.

Это совершенно нормально, я испытываю то же самое, когда смотрю футбол и удивляюсь, почему матч заканчивается не так, как обычно. Люди видят, что мои результаты уже не такие, как тогда, когда я выиграл US Open и был в топ-3. На данный момент это нереально.

– Есть ли у вас ощущение, что вы что-то упускаете, так как сейчас не входите в число лучших в мире?

– Вовсе нет. Для меня главное развиваться. Конечно, было бы здорово снова прорваться, даже сенсационно. С другой стороны, я вижу, что мне до этого еще далеко, особенно если посмотреть поздние стадии Australian Open.

Потом я думаю, что три года назад именно я проиграл пятисетовый финал Новаку Джоковичу, который был в отличной форме. Невероятно, чего я достиг и как хорошо играл. Я должен быть честен с самим собой: я реалист и понимаю, что сейчас я не в таком положении. Я работаю, чтобы набрать 100-процентную форму, снова разжечь огонь.

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5 комментариев

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Никита Лутченко
Учитывая возраст и характер травмы,максимум будет в топ-50 барахтаться,к сожалению
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maalry
огонь нельзя разжечь, он либо есть, либо его нет, увы. как же грустно
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Кавабунга Шреддоголовый
Как-то много стало слегка обреченных заявлений от Тимохи. Вот не представляю, за кого болеть в туре сейчас. Ни к кому душа не лежит
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old folk
Глядя на Тима, Вавринку, Дель Потро и даже Маррея, снова и снова убеждаешься в феноменальности биг-3.
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Великий Алонсо
Всё уже, поезд ушёл. Максимум середнячком до конца карьеры и ракетку на гвоздь.
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