Доминик Тим: «Было бы здорово снова прорваться, даже сенсационно. Но я вижу, что мне до этого еще далеко»

Чемпион US Open-2020 Доминик Тим рассказал, как относится к своим сегодняшним результатам.

– Как вы справляетесь с высокими ожиданиями болельщиков?

– Я установил для себя планку и знаю, на каком она уровне. Многие поклонники спорта, которые не очень пристально следят за теннисом, возможно, не знают, насколько быстро все меняется на вершине теннисного мира.

Это совершенно нормально, я испытываю то же самое, когда смотрю футбол и удивляюсь, почему матч заканчивается не так, как обычно. Люди видят, что мои результаты уже не такие, как тогда, когда я выиграл US Open и был в топ-3. На данный момент это нереально.

– Есть ли у вас ощущение, что вы что-то упускаете, так как сейчас не входите в число лучших в мире?

– Вовсе нет. Для меня главное развиваться. Конечно, было бы здорово снова прорваться, даже сенсационно. С другой стороны, я вижу, что мне до этого еще далеко, особенно если посмотреть поздние стадии .

Потом я думаю, что три года назад именно я проиграл пятисетовый финал , который был в отличной форме. Невероятно, чего я достиг и как хорошо играл. Я должен быть честен с самим собой: я реалист и понимаю, что сейчас я не в таком положении. Я работаю, чтобы набрать 100-процентную форму, снова разжечь огонь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе