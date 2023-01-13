ITF подтвердила разрыв контракта на проведение Кубка Дэвиса с компанией Пике. Он был рассчитан на 25 лет и $3 млрд

Международная федерация тенниса подтвердила разрыв контракта с компанией Kosmos, основанной футболистом Жераром Пике. Он был подписан в 2018-м и предполагал, что Kosmos будет 25 лет проводить и инвестирует в теннис около 3 миллиардов долларов.

«В 2018-м в результате переговоров подписала хороший для тенниса контракт. Сотрудничество привело к повышению количества участников, призовых и интереса к Кубку Дэвиса и обеспечило финансирование для развития нашего спорта по всему миру», – говорится в пресс-релизе федерации.

Напомним, что в рамках сотрудничества с Kosmos ITF изменила формат проведения турнира.

В этом году Kosmos организует Кубок Дэвиса последний раз.

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