США отменят запрет на въезд без прививки от ковида. Джокович сможет сыграть на US Open
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович сможет принять участие в US Open в 2023 году, сообщает Tennis Majors со ссылкой на Министерство здравоохранения США.
Власти США продлили требование о вакцинации от коронавируса для приезжих, но только до 11 мая.
Таким образом, Джокович, вероятно, пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, но сможет выступить в Цинциннати и на US Open.
В прошлом году из-за отказа вакцинироваться Джокович не смог выступить на двух «Больших шлемах» и четырех «Мастерсах».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Главное что Новак сыграет на осенних североамериканских мастерсах и USO.
Пропуск ИУ и Майами печален, но мне кажется он даже Новаку в плюс, учитывая травму и необходимость нацелится на РГ.
Белграда не вижу в этом году - тоже Новаку в плюс, а то играет потому как пиарить туреир нужно себе во вред.
Приедет в МК, Мадрид и Рим.
Ну и интересно, все щаметили что в календаре ATP Мадрид и Рим теперь не по 1 неделе, а по 12 дней что-ли?
Франция, Англия - сдаешь 3 пцр теста на 2хнедельном карантине - и вуаля. Ты безопасней любого вакцинированного. Если вы уж так боитесь приезжих.
Как будто организаторы ЮСО знали что-то и уже готовятся принять Новака в этом году!
Не дай случиться гениальным произведениям Стругацких!