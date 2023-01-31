США отменят запрет на въезд без прививки от ковида. Джокович сможет сыграть на US Open

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович сможет принять участие в US Open в 2023 году, сообщает Tennis Majors со ссылкой на Министерство здравоохранения США.

Власти США продлили требование о вакцинации от коронавируса для приезжих, но только до 11 мая.

Таким образом, Джокович, вероятно, пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, но сможет выступить в Цинциннати и на US Open.

В прошлом году из-за отказа вакцинироваться Джокович не смог выступить на двух «Больших шлемах» и четырех «Мастерсах».

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