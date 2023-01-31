США отменят запрет на въезд без прививки от ковида. Джокович сможет сыграть на US Open

Теги Новак Джокович US Open Western & Southern Open BNP Paribas Open Miami Open Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович сможет принять участие в US Open в 2023 году, сообщает Tennis Majors со ссылкой на Министерство здравоохранения США.

Власти США продлили требование о вакцинации от коронавируса для приезжих, но только до 11 мая.

Таким образом, Джокович, вероятно, пропустит «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами, но сможет выступить в Цинциннати и на US Open.

В прошлом году из-за отказа вакцинироваться Джокович не смог выступить на двух «Больших шлемах» и четырех «Мастерсах».

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13 комментариев

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Боримир
Не cpитecь, люди.

Главное что Новак сыграет на осенних североамериканских мастерсах и USO.

Пропуск ИУ и Майами печален, но мне кажется он даже Новаку в плюс, учитывая травму и необходимость нацелится на РГ.

Белграда не вижу в этом году - тоже Новаку в плюс, а то играет потому как пиарить туреир нужно себе во вред.
Приедет в МК, Мадрид и Рим.

Ну и интересно, все щаметили что в календаре ATP Мадрид и Рим теперь не по 1 неделе, а по 12 дней что-ли?
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Обосрались австралийцы и американцы в прошлом году, особенно первые отличились) вторые ещё в себя не могут придти...
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balamutt
Ответ Dmitry Aqf
И. Франция, Англия - сдаешь 3 пцр теста на 2хнедельном карантине - и вуаля. Ты безопасней любого вакцинированного. Если вы уж так боитесь приезжих.
При чем тут англия или франция? мир не крутится вокруг антиваксеров - в сша действовали правила на тот момент, теперь их отменили. к чему эти парраллели из мух, котлет и апельсинов с яблоками?
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timur055
Цирк да и только. В той же Австралии в прошлом году не пускали здоровых без прививки, за то в этом году можно было играть с ковидом
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Dmitry Aqf
Ответ balamutt
К тому, что год назад реальность в США была другой. Крайне низкий уровень вакцинации и по прежнему заполненные больницы. Но если смешно, то конечно, нужно смеяться
И.
Франция, Англия - сдаешь 3 пцр теста на 2хнедельном карантине - и вуаля. Ты безопасней любого вакцинированного. Если вы уж так боитесь приезжих.
+3
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balamutt
Ответ mamapapaya
Вот и к чему весь это цирк был. Мне и раньше было смешно и отвратительно, сейчас так вообще
К тому, что год назад реальность в США была другой. Крайне низкий уровень вакцинации и по прежнему заполненные больницы. Но если смешно, то конечно, нужно смеяться
+9
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mamapapaya
Вот и к чему весь это цирк был. Мне и раньше было смешно и отвратительно, сейчас так вообще
+7
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Йенс Мустерманн
А как же заговор англосаксов против сербского Спартака?
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Daaannn1k
Сегодня в ютубе, на официальном канале ЮСО, увидел клип про самые лучше удары Джоковича и Надаля на ЮСО. Клип вышел 29 января. В описании клипа было: After claiming his 22nd Grand Slam title at the 2023 Australian Open, Novak Djokovic has equalled Rafael Nadal’s record. A season like no other awaits...
Как будто организаторы ЮСО знали что-то и уже готовятся принять Новака в этом году!
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acr
В данном году даже полезно пропустить март перед грунтом. А так вообще щабавная стата у Джока на Саншайн дабл: 14-16 три дубля подряд, потом 17-19 - ужас а не рещультаты, даже Пэру проиграл или Пуйю ... 21-23 - пропуск.
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Helga Kl
Ломай систему, любимый мой родной! ! ❤
Не дай случиться гениальным произведениям Стругацких!
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Экспертное мнение
Джокович - титан и надежда всего человечества, пример как не надо прогибаться под систему, четыре мастерса и 2 больших шлема не превысили его принципы, доказал что не марионетка, а это бесценно. Недаром сам Билл Гейтс приехал на АО изучить природу Джоковича, как прогнуть человечество пока есть такие титаны??? Билл понял что его план провалился, и решил воочию глянуть на Джокера, который разбил его планы в пух и прах. Джокер - Билл 1:0, Билл продумывает свой следующий ход...
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rofed
Справедливо. Пусть на турнирах выступают сильнейшие.
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