Джокович о том, что может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами: «Вы знаете мою позицию, она остается неизменной»

Теги Новак Джокович ATP BNP Paribas Open Miami Open коронавирус Теннис

Новак Джокович прокомментировал информацию о том, что США продлили запрет на въезд без прививки от ковида. Из-за этого серб может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами.

«Я видел новости, но мне кажется, они еще не официальные. Когда объявят официально, будем думать.

Послушайте, что я могу сделать, если такое решение будет принято? Ничего. Вы знаете мою позицию, она остается неизменной. Я надеюсь, что мне разрешат въехать в страну, но если нет, то ничего с этим не поделаешь».

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13 комментариев

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Павел Светлов
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Ответ Jefri AG
Мне вот например родные и знакомые постоянно говорят: займись уже каким-нибудь делом, найди наконец работу, обустрой свою жизнь. Но я не прогибаюсь под них, твёрдо стою на своём и продолжаю бездельничать. Наверное это потому что я такой же принципиальный человек с железным характером как и Джокович.
ты прямо как президент! кремень!
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Jefri AG
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Ответ Nikolay Stavrogin
В принципе, я так себе и представлял среднего местного ноле хейтера- рафафана, спасибо, что поделился)
Вот только я совсем не рафафан. Но серб, конечно, вызывает куда большую неприязнь.
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Nikolay Stavrogin
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Да уж, рафа и роджер не смогли остановить Ноле, так ковид вмешался, затем правительства решили поиграть в богов...)
Пока помогает только наполовину)
Ну, кто следующий?)
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S.Graf
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Всё правильно: думать надо. Получить green card вполне реально, даже до марта. Тогда въехать можно и без прививки.
Айде Nо1е, айде! :o)
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Nikolay Stavrogin
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Ответ Jefri AG
Мне вот например родные и знакомые постоянно говорят: займись уже каким-нибудь делом, найди наконец работу, обустрой свою жизнь. Но я не прогибаюсь под них, твёрдо стою на своём и продолжаю бездельничать. Наверное это потому что я такой же принципиальный человек с железным характером как и Джокович.
В принципе, я так себе и представлял среднего местного ноле хейтера- рафафана, спасибо, что поделился)
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Jefri AG
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Мне вот например родные и знакомые постоянно говорят: займись уже каким-нибудь делом, найди наконец работу, обустрой свою жизнь. Но я не прогибаюсь под них, твёрдо стою на своём и продолжаю бездельничать. Наверное это потому что я такой же принципиальный человек с железным характером как и Джокович.
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Dm ycontact
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Ответ Ирина Чернявская
Жаль, если не увидим Джоковича( Очень надеюсь, что прививки эти отменят. Ведь в реалии они, и правда, непонятно как вредят здоровью.
Увидите и Ноле, и его победу, и поделю с вами вашу радость
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Dm ycontact
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Хотят внести в Джоковиче негатив и уныние своим негативом и черной душой
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Dm ycontact
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Ответ Daaannn1k
не надо об этом сейчас думать, Новак! От слово совсем! Сейчас, главное без травм показать свой максимум на АО. А дальше Дубай и вояж по грунту начиная с Монте Карло. Айде, Ноле!
Совершенно правы. Сейчас на повестке дня стоит АТР 250 в Аделаиде, а затем АО 2023. До апреля очень далеко, чтоб думать об этом до Рождества.
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Ирина Чернявская
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Жаль, если не увидим Джоковича( Очень надеюсь, что прививки эти отменят. Ведь в реалии они, и правда, непонятно как вредят здоровью.
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Daaannn1k
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не надо об этом сейчас думать, Новак! От слово совсем! Сейчас, главное без травм показать свой максимум на АО. А дальше Дубай и вояж по грунту начиная с Монте Карло. Айде, Ноле!
+4
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Евгений Фабиянчук
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Величайший!
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Eugenie Nation
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🤡
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