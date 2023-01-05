Джокович о том, что может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами: «Вы знаете мою позицию, она остается неизменной»

Новак Джокович прокомментировал информацию о том, что США продлили запрет на въезд без прививки от ковида. Из-за этого серб может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами.

«Я видел новости, но мне кажется, они еще не официальные. Когда объявят официально, будем думать.

Послушайте, что я могу сделать, если такое решение будет принято? Ничего. Вы знаете мою позицию, она остается неизменной. Я надеюсь, что мне разрешат въехать в страну, но если нет, то ничего с этим не поделаешь».

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