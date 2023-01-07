Тиафу о том, что Джоковича не допустят на «Мастерсы» в США: «Буду скучать по нему в Индиан-Уэллс. На самом деле – нет»

Теги Новак Джокович ATP BNP Paribas Open Miami Open Джессика Пегула Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Теннис

Сборная США обсудила то, что Новак Джокович может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами.

– Вопрос к парням, особенно к Фрицу, потому что он действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Какой была ваша реакция, когда вы узнали, что Джокович – вероятно, главный конкурент на пути к титулу, не сыграет в Калифорнии?

Тэйлор Фриц: Он не сыграет?

Фрэнсис Тиафу: Да, он не может.

ТФ: Я не знал.

Джессика Пегула: Из-за статуса вакцинации. Он до сих пор не может въехать в США.

ТФ: Это моя живая реакция на ситуацию.

Я не знаю. Конечно, с точки зрения защиты титула мне будет легче без Новака, но при этом мне кажется, что пора бы уже пускать всех в страну. Но не я устанавливаю правила.

ФТ: Да, мне кажется, всем хочется, чтобы топы выступали на самых крупных турнирах, это факт. Но правила не изменишь.

Опять-таки, буду скучать по нему в Индиан-Уэллс. На самом деле – нет (улыбается).

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7 комментариев

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Tarkovski
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Ответ gabyov
Почему меня подбешивает Тиафу? На корте ничего особенного, вне корта творит всякую дичь. И я один думаю что про него пишут и форсят официальные соцсети атп только из-за инклюзивности?
Чую когда-нибудь Тиафу начистят морду за его язычок )
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генгбенг
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А че они не могут сказать своему правительству чтоб это дурацкое правило отменили..
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Радость Ди Мария
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Скованный повесткой. Норм.
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dedpihto59
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Стендапер из него неплохой 😀
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S.Graf
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Только сейчас заметил, что лидеры сб.США - ТФ и ФТ.
Забавно))))
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Egorov Evgeniy
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Какой же весёлый и неадекватный этот Тиафу.. Прям типичный американец)
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gabyov
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Почему меня подбешивает Тиафу? На корте ничего особенного, вне корта творит всякую дичь.
И я один думаю что про него пишут и форсят официальные соцсети атп только из-за инклюзивности?
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