Тиафу о том, что Джоковича не допустят на «Мастерсы» в США: «Буду скучать по нему в Индиан-Уэллс. На самом деле – нет»
Сборная США обсудила то, что Новак Джокович может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами.
– Вопрос к парням, особенно к Фрицу, потому что он действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Какой была ваша реакция, когда вы узнали, что Джокович – вероятно, главный конкурент на пути к титулу, не сыграет в Калифорнии?
Тэйлор Фриц: Он не сыграет?
Фрэнсис Тиафу: Да, он не может.
ТФ: Я не знал.
Джессика Пегула: Из-за статуса вакцинации. Он до сих пор не может въехать в США.
ТФ: Это моя живая реакция на ситуацию.
Я не знаю. Конечно, с точки зрения защиты титула мне будет легче без Новака, но при этом мне кажется, что пора бы уже пускать всех в страну. Но не я устанавливаю правила.
ФТ: Да, мне кажется, всем хочется, чтобы топы выступали на самых крупных турнирах, это факт. Но правила не изменишь.
Опять-таки, буду скучать по нему в Индиан-Уэллс. На самом деле – нет (улыбается).
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Забавно))))
И я один думаю что про него пишут и форсят официальные соцсети атп только из-за инклюзивности?