Тиафу о том, что Джоковича не допустят на «Мастерсы» в США: «Буду скучать по нему в Индиан-Уэллс. На самом деле – нет»

Сборная США обсудила то, что Новак Джокович может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами.

– Вопрос к парням, особенно к Фрицу, потому что он действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Какой была ваша реакция, когда вы узнали, что Джокович – вероятно, главный конкурент на пути к титулу, не сыграет в Калифорнии?

Тэйлор Фриц: Он не сыграет?

Фрэнсис Тиафу: Да, он не может.

ТФ: Я не знал.

Джессика Пегула: Из-за статуса вакцинации. Он до сих пор не может въехать в США.

ТФ: Это моя живая реакция на ситуацию.

Я не знаю. Конечно, с точки зрения защиты титула мне будет легче без Новака, но при этом мне кажется, что пора бы уже пускать всех в страну. Но не я устанавливаю правила.

ФТ: Да, мне кажется, всем хочется, чтобы топы выступали на самых крупных турнирах, это факт. Но правила не изменишь.

Опять-таки, буду скучать по нему в Индиан-Уэллс. На самом деле – нет (улыбается).

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