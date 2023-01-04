США продлили запрет на въезд без прививки от ковида. Джокович может снова пропустить мартовские «Мастерсы»
Новак Джокович может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами.
Турнир в Калифорнии пройдет с 8 по 19 марта, во Флориде – с 22 марта по 2 апреля. Власти США продлили требование о вакцинации от коронавируса для приезжих до 10 апреля.
В прошлом году из-за отказа вакцинироваться Джокович не смог выступить на двух «Больших шлемах» и четырех «Мастерсах».
«Они держат Новака в плену». Джокович прорвался в Австралию – вспоминаем цирк его депортации и ночи в аэропорту
В Европе найдётся, где поиграть, если уж надо. А так грунт впереди..