США продлили запрет на въезд без прививки от ковида. Джокович может снова пропустить мартовские «Мастерсы»

может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами.

Турнир в Калифорнии пройдет с 8 по 19 марта, во Флориде – с 22 марта по 2 апреля. Власти США продлили требование о вакцинации от коронавируса для приезжих до 10 апреля.

В прошлом году из-за отказа вакцинироваться Джокович не смог выступить на двух «Больших шлемах» и четырех «Мастерсах».

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