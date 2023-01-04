США продлили запрет на въезд без прививки от ковида. Джокович может снова пропустить мартовские «Мастерсы»

Теги Новак Джокович ATP BNP Paribas Open Miami Open коронавирус Теннис

Новак Джокович может снова пропустить «Мастерсы» в Индиан-Уэллс и Майами.

Турнир в Калифорнии пройдет с 8 по 19 марта, во Флориде – с 22 марта по 2 апреля. Власти США продлили требование о вакцинации от коронавируса для приезжих до 10 апреля.

В прошлом году из-за отказа вакцинироваться Джокович не смог выступить на двух «Больших шлемах» и четырех «Мастерсах».

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13 комментариев

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EgorHromovND
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Ответ Stas Salesov
Ну он же клауначе, поделом
Как жизнь без плюсов , дырявый Стасик?
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Евгений Фабиянчук
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Ну пропустит и пропустит. Отличная возможность для величайшего Медведева поправить статистику на Мастерсах
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bobodo12
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Ответ Sincere
В смысле он бы их пропустил?)) Это его любимые турниры. И во время них больше ничего не идет, разумеется
В 21 году прекрасно пропустил. И в период после АО и до грунта в Европе немерено турниров
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Sincere
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Ответ bobodo12
Зачем ему эти хардовые мастерсы да ещё на другом конце света? Да после АО? Он бы их в любом случае пропустил. В Европе найдётся, где поиграть, если уж надо. А так грунт впереди..
В смысле он бы их пропустил?)) Это его любимые турниры. И во время них больше ничего не идет, разумеется
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Sincere
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Какая отсталость, хоспадя)
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Stas Salesov
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Ну он же клауначе, поделом
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bobodo12
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Зачем ему эти хардовые мастерсы да ещё на другом конце света? Да после АО? Он бы их в любом случае пропустил.
В Европе найдётся, где поиграть, если уж надо. А так грунт впереди..
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Пророчество Кассандры
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Ответ Helga Kl
т.е. здоровья
Да. В карантине.
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dimon 2.0
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новак, а ты в варкуту езжай. или в раубичи. ты ж топишь за допуск белорусов и россиян. там и оттапиривайся без прививок.
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arseny572
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Ну и фиг с ними, у него мастерсов вагон, форму наберёт на грунте потом , главное ТБШ
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Helga Kl
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Ответ Пророчество Кассандры
Антиваксеру антиваксерово.
т.е. здоровья
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Пророчество Кассандры
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Антиваксеру антиваксерово.
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Alex Morhan
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Так уже точно, если до 10 апреля. Теперь только во второй части сезона, если только
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