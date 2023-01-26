Джокович про американский стиль: «Вы про теннисный? Или про то, что они одеваются в стиле Тиафу?»

Новак Джокович ответил, существует ли американский стиль тенниса.

– Вы про теннисный? Или про то, что они одеваются в стиле Тиафу (смеется)? Одежда Биг Фо на этом турнире наделала много шума.

Что ж, я думаю, что стиль тенниса в Северной Америке отличается от европейского, а особенно восточноевропейского, или южноамериканского. Думаю, в каждой части света есть своя школа тенниса, так сказать, свой стиль.

Американский стиль тенниса базируется на мощной и точной подаче и выходах к сетке.

Конечно, у некоторых американских легенд нашего спорта были разные стили игры – например, у Джона Макинроя, Пита Сампраса и Андре Агасси. Агасси, вероятно, был первым игроком после Борга, который так хорошо принимал и играл на задней линии. В то время 90% игроков использовали серв-энд-воллей. В наше время такого почти не увидишь.

Так что теннис развился и сильно изменился. Технологии, ракетки, струны, мячи, скорость покрытий. Не так давно три из четырех «Больших шлемов» проводились на траве. Так было, кажется, до 88-го или 89-го года. Australian Open тоже проводился на траве. Так что многое изменилось.

Теннис сейчас больше построен на скольжении, на розыгрышах с задней линии. Думаю, это хорошо. Например, Максим Кресси – к слову, американец – имеет сильную подачу и идет к сетке на первом и на втором мяче. Приятно это видеть. Думаю, болельщикам нравится иметь возможность наслаждаться разными стилями тенниса.

Как устроен теннис – объясняем все детали. Какие турниры самые мощные? Как работает рейтинг? Где играть 75-летним?

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