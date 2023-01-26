Джокович про американский стиль: «Вы про теннисный? Или про то, что они одеваются в стиле Тиафу?»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Фрэнсис Тиафу Теннис

Новак Джокович ответил, существует ли американский стиль тенниса.

– Вы про теннисный? Или про то, что они одеваются в стиле Тиафу (смеется)? Одежда Биг Фо на этом турнире наделала много шума.

Что ж, я думаю, что стиль тенниса в Северной Америке отличается от европейского, а особенно восточноевропейского, или южноамериканского. Думаю, в каждой части света есть своя школа тенниса, так сказать, свой стиль.

Американский стиль тенниса базируется на мощной и точной подаче и выходах к сетке.

Конечно, у некоторых американских легенд нашего спорта были разные стили игры – например, у Джона Макинроя, Пита Сампраса и Андре Агасси. Агасси, вероятно, был первым игроком после Борга, который так хорошо принимал и играл на задней линии. В то время 90% игроков использовали серв-энд-воллей. В наше время такого почти не увидишь.

Так что теннис развился и сильно изменился. Технологии, ракетки, струны, мячи, скорость покрытий. Не так давно три из четырех «Больших шлемов» проводились на траве. Так было, кажется, до 88-го или 89-го года. Australian Open тоже проводился на траве. Так что многое изменилось.

Теннис сейчас больше построен на скольжении, на розыгрышах с задней линии. Думаю, это хорошо. Например, Максим Кресси – к слову, американец – имеет сильную подачу и идет к сетке на первом и на втором мяче. Приятно это видеть. Думаю, болельщикам нравится иметь возможность наслаждаться разными стилями тенниса.

Как устроен теннис – объясняем все детали. Какие турниры самые мощные? Как работает рейтинг? Где играть 75-летним?

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12 комментариев

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Alex19
Ответ goodloser
Либо "ничего не выиграет", либо "никого не обыграет". Что именно?
Все такое вкусное. Даже сложно выбрать.
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goodloser
Ответ MU RD2
Мне кажется сейчас как раз таки мало разнообразия в стиле. Большинство стараются лупить по мячу со всей силой. Даже среди подаванов стили подачи максимально схожи. Поколение разнообразных стилей либо уже закончило, либо состаривается. А среди молодежи крайне мало отличающихся своеобразным стилем игры
По мячу и надо лупить посильнее, если хочешь выигрывать. Разнообразия стилей это не отменяет. Например, Алькарас и Рублёв оба лупят по мячу очень прилично, а стили игры разные.
+2
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+2
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goodloser
Ответ Андрей Фалин
Кресси идёт к сетке, приятно это видеть, ведь так он никого никогда не выиграет
Либо "ничего не выиграет", либо "никого не обыграет". Что именно?
+1
0
+1
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MU RD2
Мне кажется сейчас как раз таки мало разнообразия в стиле. Большинство стараются лупить по мячу со всей силой. Даже среди подаванов стили подачи максимально схожи. Поколение разнообразных стилей либо уже закончило, либо состаривается. А среди молодежи крайне мало отличающихся своеобразным стилем игры
+1
-1
0
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Arti22
Затралено
0
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Dm ycontact
Отличный каламбур про стиль.
Юмор - в стиле Новака
У испанцев тоже своеобразный стиль, наглядный тому пример - чесоточный.
+3
-3
0
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Amused 2Death
Француз Кресси, рос как игрок во Франции, и стиль такой же. К амерам он перешел недавно, в 22-23 года. Это готовый игрок к этому времени.
+4
0
+4
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Йенс Мустерманн
Тэйлор Таунсенд в 2019 обыграла Халеп, сбегав к сетке 105 раз )
https://www.sports.ru/tennis/1077698678.html
https://youtu.be/4iSIqMRjc_s
+4
0
+4
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S.Graf
Ну да, ну да .... Болельщикам нравится наблюдать за разными стилями тенниса, как побеждает и переписывает Историю тенниса Новак Джокович, и как ф0натов TUEвого Быка корёжит от зависти и бессилия.
И пусть это наслаждение продлится подольше!
Айде Nо1е, айде! :о)
+4
-3
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Gestor_36
Тема симуляции и лжи не раскрыта
+4
-9
-5
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Андрей Фалин
Кресси идёт к сетке, приятно это видеть, ведь так он никого никогда не выиграет
+5
-3
+2
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Боримир
Новак прав. Разнообразие это хорошо
+14
-1
+13
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