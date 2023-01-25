Джокович о разгроме Рублева: «Счет первых двух сетов не отражает правду о матче»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Андрей Рублев Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open – 6:1, 6:2, 6:4. Его спросили, был ли этот матч для него лучшим в сезоне-2023.

«Второй по качеству. Очень близок к предыдущему.

Чрезвычайно доволен игрой. Я был очень надежен на задней линии, люблю играть в этих условиях и на этом корте. Для меня это особенное место.

Сегодня было ветрено, нужно было адаптироваться. Когда я разминался, таких порывов не было – особенно сильными они были с одной стороны. Так что нужно было тщательнее выбирать удары, лучше открывать корт.

Думаю, что счет первых двух сетов не отражает правду о матче. У нас были упорные геймы. Андрей – отличный игрок, у него один из самых сильных форхендов в туре. Просто все самые важные розыгрыши остались за мной».

Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр

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15 комментариев

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Юрий Лейзерович
Ответ YIV
Руне и Алькарасу 19 лет! И они уже побеждали его. И шлем один есть. У Джоковича в 19 таких результатов не было.
Был бы у него шлем если бы новак там был.? Вот это интересно. И в будущем сможет алькараз и руне хотя бы половину шлемов взять сколько у джоковича. Вот это вопрос. И еще сколько джокович сможет взять шлемов. А он пообещал что позаботиться об этом. Чтоб в будущем поколение не смогло побить эго рекорд
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Остап Бэндер
Ответ Антон Тимофеев
Я что-то не помню, чтобы они его на Шлемах обыгрывали...Вроде не было такого. А остальное несерьезно. Был бы у Алькараса Шлем если бы Новак был на Юсо-22? Понятно, что нет. Медведев тоже уже с 4-мя Шлемами был бы, если бы бигов на Шлемы не пускали))) Посмотрим, конечно. Может парни и покажут класс. Хотя, если Новак возьмет свои условные 25 Шлемов, а Рафа уйдет, захочет ли Джокович играть дальше?
Джокович уже иными вещами мыслит, рекордами, возможно, до конца или хотя бы середины столетия. Уверен в пору думать о 30 Шлемах, здоровье в порядке. Постепенно Джокович придёт к тому, что будет играть лишь важнейшие турниры + Белградские))
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dedpihto59
Разгромом Рублёва удовлетворён‼️
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sfrrrR
Ответ Tomtit
Корректность очень хорошее качество человека. Его очень многим не хватает, в том числе и вам.
Мне на сегодняшний день всё хватает в отличие от тебя: Ноле вот выиграл и сделал это с разгромным счётом, дав предельно корректное послематчевое интервью (если ещё не смотрел - советую это сделать). А ты, и тебе подобные, продолжайте искать чёрную кошку в его словах. Можно с той знаменитой лупой как председатель СК.
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-1
-1
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Антон Тимофеев
Ответ YIV
Руне и Алькарасу 19 лет! И они уже побеждали его. И шлем один есть. У Джоковича в 19 таких результатов не было.
Я что-то не помню, чтобы они его на Шлемах обыгрывали...Вроде не было такого. А остальное несерьезно. Был бы у Алькараса Шлем если бы Новак был на Юсо-22? Понятно, что нет. Медведев тоже уже с 4-мя Шлемами был бы, если бы бигов на Шлемы не пускали)))

Посмотрим, конечно. Может парни и покажут класс. Хотя, если Новак возьмет свои условные 25 Шлемов, а Рафа уйдет, захочет ли Джокович играть дальше?
+7
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+7
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YIV
Ответ Антон Тимофеев
Как же он весь АТП размазывает... Просто без шансов. Даже ребята покруче в этом поколении - Зверев и Циципас Новаку мало что могут противопоставить, 4-7 и 2-10. Да, какое то время у Новака были реальные сложности с Медведевым. После Юсо-21 счет в личке стал почти равным 4-5. Надо отметить, что Новак урок из этого поражения вынес и с тех пор Медведева обыграл уже 4 матча подряд, по сетам счет 7-3, по геймам 58-47. Да, матчи то все равно упорные, если разделить на 4 получается средний счет по геймам 14,5-11,75. С поражением Рублева сегодня 18-7 это не сравнить. Медведев постоянно дает серьезный бой Новаку. Но, вот уже 4 раза подряд он этот бой проигрывает и неплохая личка 4-5 превратилась в 4-9((( Хуже, чем у Зверева. Впрочем, нынешнего Зверева Новак тоже без проблем будет выносить, если Саша вообще сможет дойти до Новака по сетке, и 4-7 тоже превратятся в 4-9 или что похуже)) Какая же Новак машина... Он и Алькараса с Руне сожрет. По крайней мере, пока будет хотеть играть. Вот, почему Новаку не стыдно учиться и выходить на новый уровень, а другие стоят на месте? Появились проблемы с Даниилом? Нашел контрмеры и все, 4 победы подряд. А Даниил ничего нового против Новака не придумал. А про остальных молодых я вообще молчу(((( Они на ТБШ просто отлетают без шансов...
Руне и Алькарасу 19 лет!
И они уже побеждали его. И шлем один есть.
У Джоковича в 19 таких результатов не было.
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-4
-3
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Tomtit
Ответ sfrrrR
Да хорош тут хорохориться и грозно вскидывать брови домиком. А что это такое, если не разгром по твоему? Убедительнейшая победа в 3-х сетах, один из которых был выигран со счётом 6:1. И мало ли что сказал, включивший, положеную в таких случаях политкорректность, сам Новак.
Корректность очень хорошее качество человека. Его очень многим не хватает, в том числе и вам.
+6
-3
+3
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sfrrrR
Ответ Tomtit
Ну почему сразу разгром? Даже Новак сказал, что счет первых двух сетов не отражает правду о матче. Любит автор громкие слова и, главное, против своих игроков. Зачем? Да, Андрей проиграл, но это не был разгром. Ну уважайте уже свих игроков.
Да хорош тут хорохориться и грозно вскидывать брови домиком. А что это такое, если не разгром по твоему? Убедительнейшая победа в 3-х сетах, один из которых был выигран со счётом 6:1.

И мало ли что сказал, включивший, положеную в таких случаях политкорректность, сам Новак.
+18
-4
+14
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Юрий Шептухин
Новак на классе, движение слабенькое.
0
-1
-1
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Luis Bovleck
что и ожидалось, Рубло был насажен на мясной скипетр и прокручен как барабан Лёни Якубовича. Новак даже чуть раньше намекнул, что Рубло на уровне с Минауром и счет их матча будет похожим. ну чтож, болезный бедренник не сказал неправды. он только про бедро врал все это время.
+2
-7
-5
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Антон Тимофеев
Как же он весь АТП размазывает...
Просто без шансов. Даже ребята покруче в этом поколении - Зверев и Циципас Новаку мало что могут противопоставить, 4-7 и 2-10. Да, какое то время у Новака были реальные сложности с Медведевым. После Юсо-21 счет в личке стал почти равным 4-5.

Надо отметить, что Новак урок из этого поражения вынес и с тех пор Медведева обыграл уже 4 матча подряд, по сетам счет 7-3, по геймам 58-47.

Да, матчи то все равно упорные, если разделить на 4 получается средний счет по геймам 14,5-11,75. С поражением Рублева сегодня 18-7 это не сравнить. Медведев постоянно дает серьезный бой Новаку. Но, вот уже 4 раза подряд он этот бой проигрывает и неплохая личка 4-5 превратилась в 4-9((( Хуже, чем у Зверева.

Впрочем, нынешнего Зверева Новак тоже без проблем будет выносить, если Саша вообще сможет дойти до Новака по сетке, и 4-7 тоже превратятся в 4-9 или что похуже))

Какая же Новак машина...
Он и Алькараса с Руне сожрет. По крайней мере, пока будет хотеть играть.
Вот, почему Новаку не стыдно учиться и выходить на новый уровень, а другие стоят на месте? Появились проблемы с Даниилом? Нашел контрмеры и все, 4 победы подряд. А Даниил ничего нового против Новака не придумал. А про остальных молодых я вообще молчу(((( Они на ТБШ просто отлетают без шансов...
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tomtit
Ну почему сразу разгром? Даже Новак сказал, что счет первых двух сетов не отражает правду о матче. Любит автор громкие слова и, главное, против своих игроков. Зачем? Да, Андрей проиграл, но это не был разгром. Ну уважайте уже свих игроков.
+20
-8
+12
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Helga Kl
Это правда, геймы были очень тягучими.
+3
0
+3
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Сергей Носков
"А правда в том, что я мог бы и три баранки ему отгрузить. Но зачем?- добавил серб.
+7
-5
+2
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Czarn
Молодец, Новак! Уверенно победил, но и Андрея похвалил за игру! Идемо!😀
+17
-2
+15
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