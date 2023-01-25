Джокович о разгроме Рублева: «Счет первых двух сетов не отражает правду о матче»

прокомментировал победу над в четвертьфинале Australian Open – 6:1, 6:2, 6:4. Его спросили, был ли этот матч для него лучшим в сезоне-2023.

«Второй по качеству. Очень близок к предыдущему.

Чрезвычайно доволен игрой. Я был очень надежен на задней линии, люблю играть в этих условиях и на этом корте. Для меня это особенное место.

Сегодня было ветрено, нужно было адаптироваться. Когда я разминался, таких порывов не было – особенно сильными они были с одной стороны. Так что нужно было тщательнее выбирать удары, лучше открывать корт.

Думаю, что счет первых двух сетов не отражает правду о матче. У нас были упорные геймы. Андрей – отличный игрок, у него один из самых сильных форхендов в туре. Просто все самые важные розыгрыши остались за мной».

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