Джокович о разгроме Рублева: «Счет первых двух сетов не отражает правду о матче»
Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open – 6:1, 6:2, 6:4. Его спросили, был ли этот матч для него лучшим в сезоне-2023.
«Второй по качеству. Очень близок к предыдущему.
Чрезвычайно доволен игрой. Я был очень надежен на задней линии, люблю играть в этих условиях и на этом корте. Для меня это особенное место.
Сегодня было ветрено, нужно было адаптироваться. Когда я разминался, таких порывов не было – особенно сильными они были с одной стороны. Так что нужно было тщательнее выбирать удары, лучше открывать корт.
Думаю, что счет первых двух сетов не отражает правду о матче. У нас были упорные геймы. Андрей – отличный игрок, у него один из самых сильных форхендов в туре. Просто все самые важные розыгрыши остались за мной».
Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр
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Посмотрим, конечно. Может парни и покажут класс. Хотя, если Новак возьмет свои условные 25 Шлемов, а Рафа уйдет, захочет ли Джокович играть дальше?
И они уже побеждали его. И шлем один есть.
У Джоковича в 19 таких результатов не было.
И мало ли что сказал, включивший, положеную в таких случаях политкорректность, сам Новак.
Просто без шансов. Даже ребята покруче в этом поколении - Зверев и Циципас Новаку мало что могут противопоставить, 4-7 и 2-10. Да, какое то время у Новака были реальные сложности с Медведевым. После Юсо-21 счет в личке стал почти равным 4-5.
Надо отметить, что Новак урок из этого поражения вынес и с тех пор Медведева обыграл уже 4 матча подряд, по сетам счет 7-3, по геймам 58-47.
Да, матчи то все равно упорные, если разделить на 4 получается средний счет по геймам 14,5-11,75. С поражением Рублева сегодня 18-7 это не сравнить. Медведев постоянно дает серьезный бой Новаку. Но, вот уже 4 раза подряд он этот бой проигрывает и неплохая личка 4-5 превратилась в 4-9((( Хуже, чем у Зверева.
Впрочем, нынешнего Зверева Новак тоже без проблем будет выносить, если Саша вообще сможет дойти до Новака по сетке, и 4-7 тоже превратятся в 4-9 или что похуже))
Какая же Новак машина...
Он и Алькараса с Руне сожрет. По крайней мере, пока будет хотеть играть.
Вот, почему Новаку не стыдно учиться и выходить на новый уровень, а другие стоят на месте? Появились проблемы с Даниилом? Нашел контрмеры и все, 4 победы подряд. А Даниил ничего нового против Новака не придумал. А про остальных молодых я вообще молчу(((( Они на ТБШ просто отлетают без шансов...