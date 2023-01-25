Джокович о выходных на Australian Open: «Перепробовал все приборы, которые только существуют, чтобы подготовить ногу. Сработало»
Новак Джокович рассказал, как из-за травмы левого бедра проводит выходные на Australian Open.
«Если честно, последнее время я был подключен к приборам больше времени, чем к кровати. Я перепробовал все приборы, которые только существуют, чтобы подготовить ногу.
Это сработало, и я продолжаю. В выходные скучаю по теннису, но в таких обстоятельствах важнее восстанавливаться и готовиться к следующему испытанию».
Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр
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И как рафазаяйки делают вид, что ни ЮСО-17, ни РГ-19, ни АО-22 никогда не было, но у Рафика по-прежнему 22 Шлема.
Во где разрыв шаблонов в параллельной реальности, во где блестящая иллюстрация термина "лицемерие"
пxx))))
из всех полуфиналистов прошлого в нынешнем дальше 3 круга дошел только один Циципас...)
Еще юсо17 можно вспомнить.
У Ноле последние 3 матча соперники сложнее и рейтинговее, чем весь тот юсо у победителя)
И кто оба этих титула выиграл?)
на старте тбш делаешь вид, что травмировался
проиграл - ну я же с травмой, какие претензии
победил - спасибо Богу, волкам, пирамидам, всё прошло