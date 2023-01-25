Джокович о выходных на Australian Open: «Перепробовал все приборы, которые только существуют, чтобы подготовить ногу. Сработало»

рассказал, как из-за травмы левого бедра проводит выходные на Australian Open.

«Если честно, последнее время я был подключен к приборам больше времени, чем к кровати. Я перепробовал все приборы, которые только существуют, чтобы подготовить ногу.

Это сработало, и я продолжаю. В выходные скучаю по теннису, но в таких обстоятельствах важнее восстанавливаться и готовиться к следующему испытанию».

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