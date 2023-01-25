Джокович о выходных на Australian Open: «Перепробовал все приборы, которые только существуют, чтобы подготовить ногу. Сработало»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, как из-за травмы левого бедра проводит выходные на Australian Open.

«Если честно, последнее время я был подключен к приборам больше времени, чем к кровати. Я перепробовал все приборы, которые только существуют, чтобы подготовить ногу.

Это сработало, и я продолжаю. В выходные скучаю по теннису, но в таких обстоятельствах важнее восстанавливаться и готовиться к следующему испытанию».

Рублев взял всего 7 геймов у Джоковича в 1/4 финала Australian Open. Новак просто монстр

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17 комментариев

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S.Graf
xex)))) KAK же мне доставляет наблюдать за вамосами! За этими потугами натянуть "сову на глобус" и выдумать Шлем похалявнее))))
И как рафазаяйки делают вид, что ни ЮСО-17, ни РГ-19, ни АО-22 никогда не было, но у Рафика по-прежнему 22 Шлема.
Во где разрыв шаблонов в параллельной реальности, во где блестящая иллюстрация термина "лицемерие"
пxx))))
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Vlad7slove
Ответ Eugenie Nation
Давайте честно, когда болельщики говорят - историческое зашакаливание, всем на ум приходит австралия 23
Даже если так, это Джок мешал Рафе и Дане в теннис играть что ли? 🙈
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Graziano
В этом году сетка позволяет играть в таком режиме, по сути нужно выиграть только финал.
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Jefri AG
То ли ему просто нравится образ превозмогателя, то ли он под этим предлогом жрёт какую-то фарму... а может просто сектантское суеверие, типа два года назад прокатило, надо ещё раз по той же схеме)
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Zakal
Наверное Рафа подсказал волшебную таблетку.по другому он рублева не мог пройти
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Юрий Шептухин
Ответ Nikolay Stavrogin
Историческое зашакаливание было в прошлом году на ао). из всех полуфиналистов прошлого в нынешнем дальше 3 круга дошел только один Циципас...) Еще юсо17 можно вспомнить. У Ноле последние 3 матча соперники сложнее и рейтинговее, чем весь тот юсо у победителя) И кто оба этих титула выиграл?)
Да, если бы не депортация Новака, Надаль уехал бы после четвертьфинала взяв 4-6 геймов.
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Mel"s
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Mel"s
Ответ Александр Миллер
норм придумал) на старте тбш делаешь вид, что травмировался проиграл - ну я же с травмой, какие претензии победил - спасибо Богу, волкам, пирамидам, всё прошло
слава великому подорожнику, благодаря которому во время матча срастается мышца живота и лечится бедро!
+7
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TennisForever
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costa0545
Обычно, заматывания ноги эластичной повязкой ничего не даёт, но для травмы Джоковича, всё работает.
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Gestor_36
пожалуй стоит всем признать, что серб главный представитель лжи и симуляции в мировом спорте
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Nikolay Stavrogin
Ответ Eugenie Nation
Давайте честно, когда болельщики говорят - историческое зашакаливание, всем на ум приходит австралия 23
Историческое зашакаливание было в прошлом году на ао).
из всех полуфиналистов прошлого в нынешнем дальше 3 круга дошел только один Циципас...)
Еще юсо17 можно вспомнить.
У Ноле последние 3 матча соперники сложнее и рейтинговее, чем весь тот юсо у победителя)
И кто оба этих титула выиграл?)
+18
-4
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Юрий Шептухин
Ответ Eugenie Nation
Давайте честно, когда болельщики говорят - историческое зашакаливание, всем на ум приходит австралия 23
Нет у Феди и у Рафы более проходные варианты были. Если взять статистику ТБШ то процент встреч и побед над топ 10 у Новак куда круче , чем у второго и третьево из БИГ , так что это отмазки в пользу бедных , есть статистика , а вбросы про слабые сетки для дурачков.
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sashati
Ответ Александр Миллер
норм придумал) на старте тбш делаешь вид, что травмировался проиграл - ну я же с травмой, какие претензии победил - спасибо Богу, волкам, пирамидам, всё прошло
Ну дык сам воспользуйся, ноу-хау продай и купи жене сапоги!
+12
-2
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Александр Миллер
норм придумал)
на старте тбш делаешь вид, что травмировался
проиграл - ну я же с травмой, какие претензии
победил - спасибо Богу, волкам, пирамидам, всё прошло
+12
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Eugenie Nation
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+5
-17
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Czarn
Новак на одной ноге заехал в полуфинал АО-23! Уникум!😀
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