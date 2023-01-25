Джокович 44-й раз вышел в полуфинал ТБШ. Больше только у Федерера

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович разгромил Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open – 6:1, 6:2, 6:4.

Джокович 44-й раз добрался до 1/2 турнира «Большого шлема». Больше только у Роджера Федерера (46).

В Австралии серб не проигрывает с 2018-го и вышел в полуфинал 10-й раз. В девяти предыдущих случаях он в итоге брал титул.

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50 комментариев

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Мистер40-15
Ответ Человек Безымянный
Смешно. 0 мастерсов на траве и 1 травяной ТБШ против 6 мастерсов на харде и 2 на ТБШ. И при всем при этом, в достижениях игроки рядом. Т.е. в справедливых условиях (равное кол-во ТБШ на всех покрытиях, равное кол-во мастерсов на всех покрытиях) Федерер точно сильнее всех
"Федерер точно сильнеее всех" ахах.))) Сразу видно что ты не разбираешься в теннисе. Чокерер в отличие от Биг-2 Рафы и Джоковича очень ограниченный теннисист. Не может долго держать мяч в корте, и как следствие вынужден как можно скорее пробивать виннер, и без разницы подготовленная атака или нет. Также значительно слабее играет в обороне. Биг-2 намного универсальнее, более широкий спектр разнообразных планов могут воплотить. Если надо могут стенку поставить, надо будет пойдут в атаку, по ситуации применяя сервэндволлей. У Чокерера из сильных сторон только подача и форхенд, то есть типично подаванский арсенал. На приеме значительно слабее Биг2, слабый дырявый бекхенд, не говоря уже о менталке. Не просто так личный счет у Чокерера и против Рафы, и против Джоковича отрицательный. Личка четко показывает что Чокерер как игрок слабее Биг-2!
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SKA Rostov1992
Ответ Человек Безымянный
Смешно. 0 мастерсов на траве и 1 травяной ТБШ против 6 мастерсов на харде и 2 на ТБШ. И при всем при этом, в достижениях игроки рядом. Т.е. в справедливых условиях (равное кол-во ТБШ на всех покрытиях, равное кол-во мастерсов на всех покрытиях) Федерер точно сильнее всех
По твоей логике будь второй шлем на грунте, то самым великим без разговоров был бы Рафа. Уже бы за 30 шлемов перевалил)
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SKA Rostov1992
Ответ Человек Безымянный
Смешно. 0 мастерсов на траве и 1 травяной ТБШ против 6 мастерсов на харде и 2 на ТБШ. И при всем при этом, в достижениях игроки рядом. Т.е. в справедливых условиях (равное кол-во ТБШ на всех покрытиях, равное кол-во мастерсов на всех покрытиях) Федерер точно сильнее всех
Джок всего на 1 Уимблдон отстаёт, почему ты думаешь, что будь ещё один шлем на траве то Федерер непременно выиграл бы на много больше серба? По факту Федерер самый не разносторонний из большой тройки. У него только один карьерный шлем. Рафа и Джок по 2 взяли)
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Человек Безымянный
Ответ Мистер40-15
У Чокерера еще какие-то рекорды остались?! Если только типа таких как рекорд по полуфиналам, рекорд по проигранным матчам с матчболов и тому подобных , можно сказать, Чокерероподобных рекордиков.
Смешно. 0 мастерсов на траве и 1 травяной ТБШ против 6 мастерсов на харде и 2 на ТБШ. И при всем при этом, в достижениях игроки рядом. Т.е. в справедливых условиях (равное кол-во ТБШ на всех покрытиях, равное кол-во мастерсов на всех покрытиях) Федерер точно сильнее всех
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Istianoff
Ответ Sincere
Раз уж ты об этом, то он внезапно постарел в 2008, а не в 10м))
Да, прости, там изначально речь шла о 2008, но потом я вспомнил, что в 2009 он выступил прекрасно, решил повысить планку.
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Радость Ди Мария
Пустые разговоры.
Пустые вести.
Поезд примчится скоро.
Там отсидимся на развесье.
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EgorHroMov
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Да,есть рекорд по количеству камшотов твоей маме на лицо
Посмотрите на его жену. Старая как карга. Мирка и есть его мама
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Sincere
Ответ Istianoff
Ты же помнишь, что Федерер внезапно постарел в 2010, потом уже год за два шел.
Раз уж ты об этом, то он внезапно постарел в 2008, а не в 10м))
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Chelsea super
Ответ Экспертное мнение
Джокович титанище, со скольких ТБШ его тупо выгоняли по надуманным причинам на ровным месте, уже на 25-й шлем шел бы. Сильнейший в истории теннисист - 100%.
+++
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Macren
Ответ Антон Тимофеев
Кстати, такой Новак вполне может все 4 Шлема взять в этом году. Кто ему помешает то? Надаль травмирован и не понятно, в какой форме подойдет к РГ, на Уиме противников нет, на Юсо...ну тут может и будут какие-то варианты. Хотя... Зверев может и не вернется на прежний уровень, Медведева уже год нет, Алькарас...вряд ли на Шлеме с Ноле сможет побороться, Циципас на Юсо слаб. Так то дорога у Джоковича открыта.
В последний раз Календарный Шлем выигрывал Род Лейвер полвека назад. Манакорец будет зубами выгрызать РГ. С ЮСО непонятно. Да все что угодно может произойти. Не говоря о том что Новаку нужно еще заряженного Ципу обыграть тут. Пока что за весь турнир самый неудобный соперник это был Димитров из 3 десятки, мда
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Верховенский1990
Поражения от Истомина и Хена были каким-то недоразумением, я их в расчет не беру, с 2011-го оптимального Новака в Австралии обыгрывал только Вавринка, сыгравший тогда лучший матч в своей жизни.
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Istianoff
Ответ Sincere
Что?😆
Ты же помнишь, что Федерер внезапно постарел в 2010, потом уже год за два шел.
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Мистер40-15
Looks like my posts mentally raped докрутившегося-ментально-повертевшегося.)
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Sincere
Ответ Istianoff
Ему было не 40, а 47, но надо отдать должное, он не зассал, как его манакорский дружок.
Что?😆
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Eugenie Nation
Ответ Nikolay Stavrogin
Ты про юсо17?) У Ноле последние 3 матча соперники сложнее и рейтинговее, чем весь юсо для рафы)
Ага. Видим по счету
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Istianoff
Ответ AF007
Сорокалетний Федерер на АО-20 в состоянии контузии после двух пятисетовиков оказал Джоковичу в 60 раз больше сопротивления, чем Де Минаур и Рублёв вместе взятые Что ж за молодёжь-то нынче пошла
Ему было не 40, а 47, но надо отдать должное, он не зассал, как его манакорский дружок.
+1
-1
0
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SKA Rostov1992
Ответ Антон Тимофеев
Ну разве что это может помешать... Думаю, Медведев особо и не расстроился после вылета от Корда именно поэтому. Шансов тут ни у кого нет, а финалов АО у Даниила и так уже 2 есть, что изменит ещё один?
Ну очки и призовые тоже важны. По поводу Новака согласен, не вижу тут у него соперников. Хотя многие почему то считают, что Ципа может его победить в финале
+2
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+2
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ответ Мистер40-15
У Чокерера еще какие-то рекорды остались?! Если только типа таких как рекорд по полуфиналам, рекорд по проигранным матчам с матчболов и тому подобных , можно сказать, Чокерероподобных рекордиков.
Да,есть рекорд по количеству камшотов твоей маме на лицо
+3
-5
-2
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Антон Тимофеев
Ответ SKA Rostov1992
Не удивлюсь если Новак возьмёт 3 первых шлема, а в сша его не пустят из за ковидабесия... уже были новости, что на мартовские Мастерсы его не пускают
Ну разве что это может помешать... Думаю, Медведев особо и не расстроился после вылета от Корда именно поэтому. Шансов тут ни у кого нет, а финалов АО у Даниила и так уже 2 есть, что изменит ещё один?
+1
0
+1
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Антон Тимофеев
Ответ Nuraly Amirov
Так то Федерер, у него полуфиналов на шлемах больше, чем у самого Новака, у Рублева с австралийцем их ровно ноль. Вон Даня сопротивление ему показал в конце 2021, хотя олды не смогли
Да, но надо отметить, что Новак урок из этого поражения вынес и с тех пор Медведева обыграл уже 4 матча подряд, по сетам счет 7-3, по геймам 58-47.

Да, матчи то все равно упорные, если разделить на 4 получается средний счет по геймам 14,5-11,75. С поражением Рублева сегодня 18-7 это не сравнить. Медведев постоянно дает серьезный бой Новаку. Но, вот уже 4 раза подряд он этот бой проигрывает и неплохая личка 4-5 превратилась в 4-9(((
+1
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Мистер40-15
У Чокерера еще какие-то рекорды остались?! Если только типа таких как рекорд по полуфиналам, рекорд по проигранным матчам с матчболов и тому подобных
, можно сказать, Чокерероподобных рекордиков.
+7
-7
0
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SKA Rostov1992
Ответ Антон Тимофеев
Кстати, такой Новак вполне может все 4 Шлема взять в этом году. Кто ему помешает то? Надаль травмирован и не понятно, в какой форме подойдет к РГ, на Уиме противников нет, на Юсо...ну тут может и будут какие-то варианты. Хотя... Зверев может и не вернется на прежний уровень, Медведева уже год нет, Алькарас...вряд ли на Шлеме с Ноле сможет побороться, Циципас на Юсо слаб. Так то дорога у Джоковича открыта.
Не удивлюсь если Новак возьмёт 3 первых шлема, а в сша его не пустят из за ковидабесия... уже были новости, что на мартовские Мастерсы его не пускают
+7
0
+7
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Nikolay Stavrogin
Ответ Eugenie Nation
Будем объективны, ао 23 это неправильное название. Ао 250 верное
Ты про юсо17?)
У Ноле последние 3 матча соперники сложнее и рейтинговее, чем весь юсо для рафы)
+6
0
+6
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Антон Тимофеев
Кстати, такой Новак вполне может все 4 Шлема взять в этом году. Кто ему помешает то? Надаль травмирован и не понятно, в какой форме подойдет к РГ, на Уиме противников нет, на Юсо...ну тут может и будут какие-то варианты. Хотя... Зверев может и не вернется на прежний уровень, Медведева уже год нет, Алькарас...вряд ли на Шлеме с Ноле сможет побороться, Циципас на Юсо слаб. Так то дорога у Джоковича открыта.
+9
0
+9
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Nuraly Amirov
Ответ AF007
Сорокалетний Федерер на АО-20 в состоянии контузии после двух пятисетовиков оказал Джоковичу в 60 раз больше сопротивления, чем Де Минаур и Рублёв вместе взятые Что ж за молодёжь-то нынче пошла
Так то Федерер, у него полуфиналов на шлемах больше, чем у самого Новака, у Рублева с австралийцем их ровно ноль. Вон Даня сопротивление ему показал в конце 2021, хотя олды не смогли
+2
0
+2
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