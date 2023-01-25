Джокович 44-й раз вышел в полуфинал ТБШ. Больше только у Федерера
Новак Джокович разгромил Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open – 6:1, 6:2, 6:4.
Джокович 44-й раз добрался до 1/2 турнира «Большого шлема». Больше только у Роджера Федерера (46).
В Австралии серб не проигрывает с 2018-го и вышел в полуфинал 10-й раз. В девяти предыдущих случаях он в итоге брал титул.
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Пустые вести.
Поезд примчится скоро.
Там отсидимся на развесье.
Да, матчи то все равно упорные, если разделить на 4 получается средний счет по геймам 14,5-11,75. С поражением Рублева сегодня 18-7 это не сравнить. Медведев постоянно дает серьезный бой Новаку. Но, вот уже 4 раза подряд он этот бой проигрывает и неплохая личка 4-5 превратилась в 4-9(((
, можно сказать, Чокерероподобных рекордиков.
У Ноле последние 3 матча соперники сложнее и рейтинговее, чем весь юсо для рафы)