Джокович 44-й раз вышел в полуфинал ТБШ. Больше только у Федерера

разгромил в четвертьфинале – 6:1, 6:2, 6:4.

Джокович 44-й раз добрался до 1/2 турнира «Большого шлема». Больше только у (46).

В Австралии серб не проигрывает с 2018-го и вышел в полуфинал 10-й раз. В девяти предыдущих случаях он в итоге брал титул.

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