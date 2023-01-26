Рыбакина о кумирах детства: «Я бы сказала, что их не было. Я просто играла в теннис после школы»

Теги Australian Open WTA Елена Рыбакина Теннис

Финалистка Australian Open Елена Рыбакина рассказала, были ли у нее кумиры в детстве.

– Мария Шарапова когда-нибудь была вашим героем? Той, на кого вы равнялись?

– Вы имеете в виду, была ли она моим кумиром?

– Да. 

– Я бы сказала, что в детстве у меня не было кумира. Я просто играла в теннис после школы. У меня было не так много времени, чтобы смотреть теннис.

Кумиром для меня был и остается Роджер Федерер. Что касается женского тенниса, то мне просто нравилось смотреть на разных игроков. Не скажу, что кто-то был моим кумиром.

Рыбакина в финале Australian Open, а ее тренер удивил. Ругал, тыкал пальцем в висок и вообще бесновался

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9 комментариев

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каллаган
Ответ asik91
Квитова. Она не совсем из прошлых конечно же, но по мне очень схожи по стилю они
не похожа на Квитову совсем, Петра просто колотушка и не стабильна была, не было у нее характера железного как у Лены.
Мне кажется симбиоз у Рыбакиной у нее умный теннис как у Хингис, Дементьевой и Радванской и плюс мощь Винус Уильямс. Надо немного подтянуть игру у сетки и это будет просто монстр на харде и траве, как ее любимый Федерер
Думаю завтра оформит свой второй Шлем, белоруска ничем сейчас не впечатляет и к тому же у нее первый финал за много лет как она в топе и нервы сдадут я думаю
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Yerlan73
Мне кажется, что Лене не хватает хитрости на корте.
Хотя, о чем я, Уим в кармане, уже в финале АО
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justbored
В варёной рыбе больше жизни.
+1
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-3
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MU RD2
Будем держать кулачки за Ленку. Удачи в финале
+4
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+4
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asik91
Ответ sashati
Так сразу и не скажешь на кого из прошлых похож теннисный образ Елены, по комплекции и стилю игры..
Квитова. Она не совсем из прошлых конечно же, но по мне очень схожи по стилю они
+3
0
+3
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canuck andreyka
Ответ Матвей Суицидин
Короче, как и все нормальные люди смотрела АТП а не WТА
🤣
+2
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Матвей Суицидин
Короче, как и все нормальные люди смотрела АТП а не WТА
+25
-1
+24
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твинер без замаха
"У меня непритязательный вкус - мне вполне достаточно самого лучшего"
+10
0
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sashati
Так сразу и не скажешь на кого из прошлых похож теннисный образ Елены, по комплекции и стилю игры..
+2
-1
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