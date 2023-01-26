Рыбакина о кумирах детства: «Я бы сказала, что их не было. Я просто играла в теннис после школы»
Финалистка Australian Open Елена Рыбакина рассказала, были ли у нее кумиры в детстве.
– Мария Шарапова когда-нибудь была вашим героем? Той, на кого вы равнялись?
– Вы имеете в виду, была ли она моим кумиром?
– Да.
– Я бы сказала, что в детстве у меня не было кумира. Я просто играла в теннис после школы. У меня было не так много времени, чтобы смотреть теннис.
Кумиром для меня был и остается Роджер Федерер. Что касается женского тенниса, то мне просто нравилось смотреть на разных игроков. Не скажу, что кто-то был моим кумиром.
Рыбакина в финале Australian Open, а ее тренер удивил. Ругал, тыкал пальцем в висок и вообще бесновался
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Мне кажется симбиоз у Рыбакиной у нее умный теннис как у Хингис, Дементьевой и Радванской и плюс мощь Винус Уильямс. Надо немного подтянуть игру у сетки и это будет просто монстр на харде и траве, как ее любимый Федерер
Думаю завтра оформит свой второй Шлем, белоруска ничем сейчас не впечатляет и к тому же у нее первый финал за много лет как она в топе и нервы сдадут я думаю
Хотя, о чем я, Уим в кармане, уже в финале АО