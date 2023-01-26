Рыбакина о кумирах детства: «Я бы сказала, что их не было. Я просто играла в теннис после школы»

Финалистка Australian Open Елена Рыбакина рассказала, были ли у нее кумиры в детстве.

– Мария Шарапова когда-нибудь была вашим героем? Той, на кого вы равнялись?

– Вы имеете в виду, была ли она моим кумиром?

– Да.

– Я бы сказала, что в детстве у меня не было кумира. Я просто играла в теннис после школы. У меня было не так много времени, чтобы смотреть теннис.

Кумиром для меня был и остается Роджер Федерер. Что касается женского тенниса, то мне просто нравилось смотреть на разных игроков. Не скажу, что кто-то был моим кумиром.

Рыбакина в финале Australian Open, а ее тренер удивил. Ругал, тыкал пальцем в висок и вообще бесновался

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