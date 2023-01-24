Рыбакина о спонсорской поддержке: «Я еще не на пике карьеры, у меня впереди еще много лет»

Теги Australian Open WTA Елена Рыбакина деньги Теннис

Елена Рыбакина рассказала, получала ли она достаточно спонсорской поддержки. Сегодня представительница Казахстана второй раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». 

«Конечно, я могла бы получить больше поддержки, но, думаю, я еще не на пике карьеры, у меня впереди еще много лет. Думаю, все еще впереди. Посмотрим, что будет».

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