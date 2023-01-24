Хачанов о соперничестве с Рублевым и Медведевым: «Это как у Большой тройки – хотя я и не хочу нас с ними сравнивать»

Теги ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Карен Хачанов высказался о соперничестве с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

«Это своего рода соревнование, верно? Кто-то выходит вперед, кто-то остается на месте.

Да, в последние пару лет мы изменились. Даниил опережал меня и Андрея. Но Андрей – игрок топ-10, попадал на итоговый. Я был в топ-20, топ-15. В какой-то момент опускался на 25-е, 28-е место, как в 2021-м. Тогда у меня были личные проблемы. Более тяжелые времена, скажем так.

Не все шло гладко, но я всегда верил в себя, в свои способности и в то, что надо делать, чтобы быть в лучшей форме. Так что мы с командой на верном пути. Думаю, такая конкуренция в позитивном ключе помогает нам становиться лучше.

Это как у Большой тройки. Хотя я и не хочу нас с ними сравнивать, но ведь они подстегивали друг друга на протяжении многих лет. Они сами не раз это признавали».

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15 комментариев

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Alex19
Ответ Антон Тимофеев
Так, своя большая тройка у нас уже есть. Карацев - у нас будет за Маррея. Осталось найти своих Вавринку и Дель Потро - и все будет прям зашибись))))
У него тоже металлический сустав? Или вы ему такое будущее пророчите?
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Антон Тимофеев
Так, своя большая тройка у нас уже есть. Карацев - у нас будет за Маррея. Осталось найти своих Вавринку и Дель Потро - и все будет прям зашибись))))
0
0
0
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N.S.A.8.5
Медведев на голову сильнее, точнее на две головы сильнее
+1
-1
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old man diego
Малая тройка
0
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Dm ycontact
Ответ Антон Тимофеев
Ахахаха, та же мысль промелькнула))))
😃 между прочем, они и внешне похожи - взглядом и открытым ртом, но стойка Аслана неподражаема.
+2
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Dm ycontact
Ответ Liza Veselova
Не Большая тройка, но зато любимая❤ Медведева только разбудите в этом году, а то скучаем
пусть отоспится.
+2
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Наталья Лазарева
Без всяких сравнений и оглядки на таких легенд, как Федерер, Надаль и Джокович, эти ребята радуют нас своими матчами в настоящем, что не может не вдохновлять маленьких ребят, которые смотрят сейчас за ними и хотят играть в теннис)
+10
0
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Антон Тимофеев
Ответ Rio de Janeiro
Сильнейшее поколение в истории России.Пара-тройку шлемов, какой-нибудь эпический финал как у Марата в 2005 или Медведева на US Open и лично я буду доволен)
Если бы Давыденко был чуть моложе, то тройка Кафельников-Сафин-Давыденко покруче была бы...но, не сошлось немного. Хотя у этих то ребят, разница в возрасте немалая есть, а тут у нас реально Даниил, Карен и Андрей почти в одно время родились...
+11
0
+11
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Rio de Janeiro
Сильнейшее поколение в истории России.Пара-тройку шлемов, какой-нибудь эпический финал как у Марата в 2005 или Медведева на US Open и лично я буду доволен)
+14
0
+14
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Антон Тимофеев
Что-то в этом есть))) Дым пожиже и труба пониже, чем у бигов, конечно. Но, мы ведь тоже живем в неплохое время, когда у нас три игрока в топ-15...Думаю, некоторый соревновательный момент у ребят явно есть))) Если это идет им на пользу, почему нет?
+9
0
+9
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Антон Тимофеев
Ответ chemical brother
Получается, Карацев - Маррей?)
Ахахаха, та же мысль промелькнула))))
+2
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Function
Неудачное сравнение
0
-2
-2
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Liza Veselova
Ответ chemical brother
Получается, Карацев - Маррей?)
Не он Вавринка, стреляет раз в год)))
+22
0
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Liza Veselova
Не Большая тройка, но зато любимая❤
Медведева только разбудите в этом году, а то скучаем
+25
0
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chemical brother
Получается, Карацев - Маррей?)
+49
0
+49
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