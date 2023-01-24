Хачанов о соперничестве с Рублевым и Медведевым: «Это как у Большой тройки – хотя я и не хочу нас с ними сравнивать»

Карен Хачанов высказался о соперничестве с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

«Это своего рода соревнование, верно? Кто-то выходит вперед, кто-то остается на месте.

Да, в последние пару лет мы изменились. Даниил опережал меня и Андрея. Но Андрей – игрок топ-10, попадал на итоговый. Я был в топ-20, топ-15. В какой-то момент опускался на 25-е, 28-е место, как в 2021-м. Тогда у меня были личные проблемы. Более тяжелые времена, скажем так.

Не все шло гладко, но я всегда верил в себя, в свои способности и в то, что надо делать, чтобы быть в лучшей форме. Так что мы с командой на верном пути. Думаю, такая конкуренция в позитивном ключе помогает нам становиться лучше.

Это как у Большой тройки. Хотя я и не хочу нас с ними сравнивать, но ведь они подстегивали друг друга на протяжении многих лет. Они сами не раз это признавали».

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