Медведев о победе над Хачановым: «Это своего рода дерби. И мы уже много лет в топе с Андреем и Кареном»

прокомментировал победу над в Аделаиде – 6:3, 6:3.

В начале интервью на корте его поблагодарили за разговор, на что он ответил: «У меня же нет выбора (усмехается)».

Про матч Медведев сказал: «Это своего рода дерби. Всегда непросто играть с соотечественником. И мы уже много лет в топе с Андреем и Кареном.

Я очень рад, что смог поднять свой уровень – особенно в концовках обоих сетов. И рад, что прошел в полуфинал».

Также Медведев поделился, как познакомился с Хачановым.

«С Андреем мы познакомились раньше, чем с Кареном. Нам было лет по 10, это был неофициальный турнир, и мы оба плакали. Зрелище не очень хорошее.

С Кареном мы познакомились чуть позже, нам было лет по 11-12. Но мы вместе играли все юниорские турниры, все командные турниры. И в итоге выиграли ATP Cup (Хачанов не выступал – Sports.ru), . Проделали большой путь. И я надеюсь, что впереди будет еще много приключений».

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