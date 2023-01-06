Медведев о победе над Хачановым: «Это своего рода дерби. И мы уже много лет в топе с Андреем и Кареном»

Теги ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Adelaide International Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кареном Хачановым в Аделаиде – 6:3, 6:3.

В начале интервью на корте его поблагодарили за разговор, на что он ответил: «У меня же нет выбора (усмехается)».

Про матч Медведев сказал: «Это своего рода дерби. Всегда непросто играть с соотечественником. И мы уже много лет в топе с Андреем и Кареном.

Я очень рад, что смог поднять свой уровень – особенно в концовках обоих сетов. И рад, что прошел в полуфинал».

Также Медведев поделился, как познакомился с Хачановым.

«С Андреем мы познакомились раньше, чем с Кареном. Нам было лет по 10, это был неофициальный турнир, и мы оба плакали. Зрелище не очень хорошее.

С Кареном мы познакомились чуть позже, нам было лет по 11-12. Но мы вместе играли все юниорские турниры, все командные турниры. И в итоге выиграли ATP Cup (Хачанов не выступал – Sports.ru), Кубок Дэвиса. Проделали большой путь. И я надеюсь, что впереди будет еще много приключений».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Редкое явление в рейтинге - Медведев ниже Рублева.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Медведев очевидно добавил во вращении. Часто глубокие мячи с подкруткой
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Седовласый симпатяга в ложе видимо был отец Рублева
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий