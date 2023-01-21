Рублев о том, как смотрел матчи Медведева и Хачанова: «Параллельно включаешь какой-нибудь сериал. Сериал интереснее»

рассказал, смотрит ли матчи . Он вышел в четвертый круг и поговорил с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– В турнирном графике удается смотреть какие-то матчи, когда уже возвращаешься в отель? Смотрел ли матч Маррея или потом уже результат узнал?

– Конкретно матч Маррея смотрел не до конца – ушел спать, было поздно. Хоть мне не надо было играть на следующий день, но режим надо соблюдать. Каждый день очень важен, в том числе, и восстановительный, чтобы выспаться лишний раз.

Какие-то другие матчи, более ранние, смотрел. Вчера матчи Карена и Дани смотрел. Они по телику идут, на фон ставишь, параллельно включаешь какой-нибудь сериал.

– Что в итоге интереснее было: сериал или игры Карена и Дани?

– Сериал интереснее (улыбается), но какие-то важные моменты в играх тоже интересны. Тот же тай-брейк Карена был очень интересным.

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