«Андрюха должен был быть с нами на фото, но мы его потеряли». Медведев, Рублев и Хачанов вместе отметили Новый год
Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев вместе отметили Новый год в Аделаиде.
«С Новым годом всех, друзья 🥂🎄🎆🥳
Андрюха должен был быть с нами на фото, но мы его потеряли…😜😂», – написал Хачанов в инстаграме. На английском он добавил, что Рублев борется с джетлагом.
На следующей неделе в Аделаиде начнется турнир ATP 250. Медведев сыграет с Лоренцо Сонего, Рублев – с Роберто Баутиста-Агутом, Хачанов – с Педро Качином.
С Новым годом парней и всех нас! Пусть все травмы и досадные поражения останутся в старом году, а Новый принесёт новые Победы, и всё самое наилучшее :о)