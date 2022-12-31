«Андрюха должен был быть с нами на фото, но мы его потеряли». Медведев, Рублев и Хачанов вместе отметили Новый год

, и вместе отметили Новый год в Аделаиде.

«С Новым годом всех, друзья 🥂🎄🎆🥳

Андрюха должен был быть с нами на фото, но мы его потеряли…😜😂», – написал Хачанов в инстаграме. На английском он добавил, что Рублев борется с джетлагом.

На следующей неделе в Аделаиде начнется турнир 250. Медведев сыграет с , Рублев – с , Хачанов – с Педро Качином.

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