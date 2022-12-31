«Андрюха должен был быть с нами на фото, но мы его потеряли». Медведев, Рублев и Хачанов вместе отметили Новый год

Теги ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Даниил МедведевКарен Хачанов и Андрей Рублев вместе отметили Новый год в Аделаиде.

«С Новым годом всех, друзья 🥂🎄🎆🥳

Андрюха должен был быть с нами на фото, но мы его потеряли…😜😂», – написал Хачанов в инстаграме. На английском он добавил, что Рублев борется с джетлагом.

На следующей неделе в Аделаиде начнется турнир ATP 250. Медведев сыграет с Лоренцо Сонего, Рублев – с Роберто Баутиста-Агутом, Хачанов – с Педро Качином.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пусть следующий 2023г. будет для всех успешным, удачным, счастливым и мирным ! С наступающим Новым годом, а где уже и с наступившим, друзья !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.Graf
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Есть неоспоримое преимущество в том, чтоб встречать Новый год вдали от дома. Однажды на Кубе мы отпраздновали аж 3 раза: сначала на островах по московскому времени, потом в самолёте с какими-то чехами, по пражскому, а потом уже в отеле - по местному.
С Новым годом парней и всех нас! Пусть все травмы и досадные поражения останутся в старом году, а Новый принесёт новые Победы, и всё самое наилучшее :о)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Еще и московский Новый год встретят, вот же ж хитрецы)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Лукьянов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С наступающим,у кого то уже наступившим,Новым Годом!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий