Рыбакина о вопросах про российские корни: «На «Уимблдоне» я на все ответила. Мне больше нечего сказать»

Теги Australian Open Уимблдон WTA Елена Рыбакина Теннис

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала то, что на Australian Open ей не приходится отвечать на вопросы о российских корнях, как это было на «Уимблдоне», куда россиян не допустили.

«По-моему, на «Уимблдоне» я ответила на все эти вопросы. Мне больше нечего сказать».

Также Рыбакина рассказала, чувствует ли поддержку болельщиков из России.

«Меня поддерживают по всему миру, но в основном – в Казахстане. Впервые я почувствовала большую поддержку, когда играла на Олимпиаде. Там не было болельщиков, но мне приходило очень много сообщений.

Так что меня понемногу поддерживают отовсюду, но в основном – в Казахстане».

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73 комментария

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AminO2
У москвички Рыбакиной русские корни, ствол, ветви, листья и плоды.
Заграничные же только ракетка, кроссовки и паспорт.
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Кайрат Кырбасов
Ответ Виктор Морев
с тех пор. Запад Вторичен. Восток - Первичен. Русские - Первопроходцы в Сфере Космоса. Саксы-Англосаксы, Франки и т.д.- Плагиаторы в Сфере Космоса. Быть и Являться Первопроходцами в Сфере Космоса - Всегда модно и престижно.
А как вы теннис и успехи в космосе воедино связать умудрились?
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Nicky Finnicky
Ответ ecopromo
лично путин подписал ей отказ от российского гражданства? в таком состоянии миллионы человек живут, пишут отказ от гражданства, но он так и остается на бумаге в виде заявления.
да чихать мне кто подписывал, кто не подписывал. Лена подтвердила сама и показала, что паспорт у нее один - казахстанский. если у кое-кого задний привод пригорает по этому поводу, да будет так. напомню популярный нынче казахский анекдот. приходит Тарпищев к казахам и заявляет "Отдайте Лену! Она наша!". Казахи посмеялись и отвечают: "Ваши, Шамиль, уши от осла в лаваше!". так что, милые мои, кому хочется утешительный лаваш по почте, просите, но не обижайтесь, может на всех не хватить!
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Евгений Картошкин
Ответ Сергей Швайбо
А может это вы там у себя уже все отморозились.Весь мир дерьмо,одни вы в шоколаде.Разве так бывает?
А что ты сюда лезешь тогда? Живи там у себя "во всем мире" и нее лезь. Как же вы достали, из бывших республик Союза. "Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны" (с) Иди на украинский, литовский, молдавский или какой там сайт, и там воняй.
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Сергей Швайбо
Ответ Евгений Картошкин
Отморозилась как некрасиво... Неприятно. Жаль. Кстати, казахский писатель Чингиз Айтматов, упомянутый здесь в одном из комментариев, когда-то написал интересную повесть про так называемых манкуртов.
А может это вы там у себя уже все отморозились.Весь мир дерьмо,одни вы в шоколаде.Разве так бывает?
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Guerlain
Ответ Евгений Картошкин
Отморозилась как некрасиво... Неприятно. Жаль. Кстати, казахский писатель Чингиз Айтматов, упомянутый здесь в одном из комментариев, когда-то написал интересную повесть про так называемых манкуртов.
Айтматов КЫРГЫЗ
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costa0545
Ответ Furry
если она с 2018 за Казахстан играет, какие еще вопросы могут быть? именно до топа ее довели там, не у нас, и без никакой помощи ФТР
Наверное, вы очень далёки от тенниса, если база в детстве заложена правильно, я имею в виду, что в Москве то такого скачка в результатах, просто-напросто не было, а то что она у ехала в Казахстан, как оказалось правильное решение для неё, так бывает, машины времени ещё не изобрели, чтобы проверить, чтобы сравнить, а если она осталась в России, но чемпионкой Уимблдона она точно уже не была.
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costa0545
Ну что молодец, не будет же она рубить сук на котором сидит, всё правильно, перешла в Казахстан и кого ей хвалить, ей там создали условия для роста, так что правильное решение приняла и как оказалось, очень пригодилось, честно говоря, в жизни бывает так, одно не правильное решение, может привести спортивный результат абсолютно в другую сторону
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ecopromo
Ответ Виктор Морев
так Её никто и нетерял, Она как была коренной Москвичкой, так и осталась.
это да. Я с точки зрения гражданства. Также и домрачеву и шипулину не отстояли
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Виктор Морев
Ответ ecopromo
до сих пор уму непостижимо как можно было потерять коренную москвичку?
так Её никто и нетерял, Она как была коренной Москвичкой, так и осталась.
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ecopromo
Ответ Iuasamotu
Связывать себя с Россией сейчас не модно
ты тоже отказался от своей русскости?
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ecopromo
Ответ Экспертное мнение
Ты про тех русских болельщиков, которые считают ее своей только при успехах, а при вылете тут ни одной новости о ней не сыщешь? Удобную политику выбрал спортс - побеждает "уроженка Москвы", вылетает казахстанка. Конечно, в Казахстане ее поддерживают больше людей как ни крути, там она историческая личность, а не одна из многих.
что ты несешь? и побеждает и влетает русская из Москвы.
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Евгений Картошкин
Ответ h4nf62mp8j
Вообще-то это киргизский писатель.
Да, верно.
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ecopromo
Ответ Nicky Finnicky
Уже уточняли, нет двойного. Только Казахстан, ибо в этой стране двойного гражданства не допущено.
лично путин подписал ей отказ от российского гражданства? в таком состоянии миллионы человек живут, пишут отказ от гражданства, но он так и остается на бумаге в виде заявления.
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Виктор Морев
Ответ Владимир Заварухин
Надо ее насильно вернуть в РФ. Насильно принудить разговаривать на русском. Заставить на все вопросы отвечать - я Русская.Так судя по вашему комменту?
так Она и проживает в РФ. большую часть времени проводит в Москве, когда свободна от турниров, говорит на Русском Языке со своими родными и дома, на английском языке даёт интервью на пресс-конференциях.
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ecopromo
сегодня вообще по сути 3 русские девушки играли
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h4nf62mp8j
Ответ Евгений Картошкин
Отморозилась как некрасиво... Неприятно. Жаль. Кстати, казахский писатель Чингиз Айтматов, упомянутый здесь в одном из комментариев, когда-то написал интересную повесть про так называемых манкуртов.
Вообще-то это киргизский писатель.
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ecopromo
до сих пор уму непостижимо как можно было потерять коренную москвичку?
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Nicky Finnicky
Ответ Виктор Морев
Рыбакина точно имеет действующий Российский Паспорт.
Не имеет, уже уточняла сама Лена. В Казахстане двойное гражданство не допущено.
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Nicky Finnicky
Ответ Оскар Муравьев
При том что у нее двойное гражданство.. Основное российское
Уже уточняли, нет двойного. Только Казахстан, ибо в этой стране двойного гражданства не допущено.
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Евгений Картошкин
Отморозилась как некрасиво... Неприятно. Жаль. Кстати, казахский писатель Чингиз Айтматов, упомянутый здесь в одном из комментариев, когда-то написал интересную повесть про так называемых манкуртов.
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Владимир Заварухин
Ответ Виктор Морев
Она родилась в России. в самой Москве. Самое первое и основное Её гражданство Российское. как теннисистка Она сформировалась (начиная с раннего возраста) в Российской Федерации. Родной Язык для Неё - Русский Язык. какие ещё могут быть вопросы по этому поводу ?!
Надо ее насильно вернуть в РФ. Насильно принудить разговаривать на русском. Заставить на все вопросы отвечать - я Русская.Так судя по вашему комменту?
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Ksenia RN
Не трогайте девушку, не мешайте ей бабки зарабатывать.
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Erika_i
Ответ justbored
ну, "Сакен Сейфуллин"
а он тут при чем?
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Оскар Муравьев
Ответ Виктор Морев
Рыбакина точно имеет действующий Российский Паспорт.
Конечно она в Москве родилась и жила долгое аремя
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