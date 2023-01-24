Рыбакина о вопросах про российские корни: «На «Уимблдоне» я на все ответила. Мне больше нечего сказать»
Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала то, что на Australian Open ей не приходится отвечать на вопросы о российских корнях, как это было на «Уимблдоне», куда россиян не допустили.
«По-моему, на «Уимблдоне» я ответила на все эти вопросы. Мне больше нечего сказать».
Также Рыбакина рассказала, чувствует ли поддержку болельщиков из России.
«Меня поддерживают по всему миру, но в основном – в Казахстане. Впервые я почувствовала большую поддержку, когда играла на Олимпиаде. Там не было болельщиков, но мне приходило очень много сообщений.
Так что меня понемногу поддерживают отовсюду, но в основном – в Казахстане».
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