Рыбакина второй раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

Теги Australian Open WTA Елена Рыбакина Теннис

25-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Алену Остапенко на Australian Open – 6:2, 6:4. Во втором сете она отыграла брейк.

Рыбакина второй раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне» в прошлом году, где она в итоге взяла титул.

Дальше Рыбакина сыграет с Викторией Азаренко или Джессикой Пегулой.

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37 комментариев

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Jesse Boy
Ответ Dym86
Поздравляю королеву травы!
С учётом, что она представляет Казахстан, звучит двусмысленно ;)
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твинер без замаха
Ответ kjma
Остапенко худеть и всё получится
Если серьёзно, то у каждого свой оптимальный вес. Свитолина похудела до модельных габаритов, красиво, но играть не могла вообще. Касаткина в этом году.
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Yo Life
Тарпищев что теперь скажешь?
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Yo Life
Ответ Великий Алонсо
До сих пор в голос, что не так давно у нас в ФТР по сути поверили в Потапову, а не в Рыбакину 😂😂😂
Сдается мне такие вопросы решаются не только верой)
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Додик Аксель
Игра Лены на АО вселяет надежду на победу в турнире ! Удачи и успеха !
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Nur
Ответ Welshman09
Ой, а ничего так, что сама Елена Рыбакина вообще за цвета флага Казахстана играет? В бывшем СССР’е это чуть ли не изменой Родине считали! 😂
Причем здесь это? Вы за Игу или за Елену?
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ajg
Ответ igorek don
всё правильно говорите, теннисистка то посредственная, берет одной только мощью и то раз-два в год не более выстреливает п.с. титул не возьмет) в сетке хватает более крутых игроков, чем она
Насчет посредственная можно поспорить, но, скорее, это особенность нынешнего дамского тенниса. Поэтому, имхо, смотреть его особенно не тянет.
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ALATSE
Ответ Printezis1990
Русская ! Москвичка ! Слава России )
Спасибо за существующие отношение к теннисистам в России и как следствие возможность развиваться в Казахстане
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Welshman09
Ответ Nur
))) "Welshman09 22 января, 07:43 Давай-давай, Ига!💪 Большой удачи!!大吉 Dawaj-dawaj, Iga!!💪✌ Powodzenia wielkie!!!大吉福 Trzymamy kciuki, jazda, jesteś naszą gwiazdą!!!✊🌟✊ Niech Bóg ci pomoże dzisiaj!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻" Это как? Полячка милее землячки)))
Ой, а ничего так, что сама Елена Рыбакина вообще за цвета флага Казахстана играет? В бывшем СССР’е это чуть ли не изменой Родине считали! 😂
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zendeli
Ответ expertmer2020
В России не рассмотрели в Рыбакиной - Акулу тенниса.
срочно зовите Шнякина на теннисную ветку, такие каламбуры слов не должны пройти мимо него!
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Великий Алонсо
До сих пор в голос, что не так давно у нас в ФТР по сути поверили в Потапову, а не в Рыбакину 😂😂😂
+7
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твинер без замаха
Ответ kjma
Остапенко худеть и всё получится
И ещё расти.
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kjma
Остапенко худеть и всё получится
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srdn
Выход в полуфинал АО - уже большой шаг. После Уимблдона, к сожалению, не доходила до поздних стадий турниров.
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LEX757
Ответ Эмма Ши
Такое часто бывает в нашем спорте. Вспомним Настю Кузьмину из биатлона
Домрачеа ещё.
+5
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Dm ycontact
Ответ Welshman09
Ну что же, землячка Лена, теперь надо брать здесь второй титул ТБШ!🏆 Достойнее претендентки из оставшихся нет, ИМХО, огромной удачи!!大吉 福 Да поможет ей Бог здесь и сейчас!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
🙏🙏🙏
0
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0
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Dm ycontact
Все хорошо прекрасная Елена. Двигайся дальше и радуй нас. От имени миллионов твоих болельщиц и болельщиков:
— Спасибо за предоставленную радость!
+4
-1
+3
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Галымжан Кулумбаев
Лена доказывает всем ,что она не случайно выиграла Уимблдон,а приятно видеть как многие переобулись
+10
0
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Nur
Ответ Welshman09
Ну что же, землячка Лена, теперь надо брать здесь второй титул ТБШ!🏆 Достойнее претендентки из оставшихся нет, ИМХО, огромной удачи!!大吉 福 Да поможет ей Бог здесь и сейчас!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
)))
"Welshman09
22 января, 07:43

Давай-давай, Ига!💪 Большой удачи!!大吉

Dawaj-dawaj, Iga!!💪✌ Powodzenia wielkie!!!大吉福
Trzymamy kciuki, jazda, jesteś naszą gwiazdą!!!✊🌟✊

Niech Bóg ci pomoże dzisiaj!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻"
Это как? Полячка милее землячки)))
+16
0
+16
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Printezis1990
Комментарий скрыт
+1
-13
-12
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igorek don
Ответ ajg
Может и возьмет, но следующие полсезона будет отлетать в первых кругах - вот в чем проблема.
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-9
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Mobilis
Браво Елена!
+2
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Булат Оспанов
Все за тебя болеем! Алга Елена!
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ajg
Ответ igorek don
не возьмет она титул (кстати, поймал на слове дилетанта... заскринил)))
Может и возьмет, но следующие полсезона будет отлетать в первых кругах - вот в чем проблема.
0
-7
-7
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Эмма Ши
Ответ expertmer2020
В России не рассмотрели в Рыбакиной - Акулу тенниса.
Такое часто бывает в нашем спорте. Вспомним Настю Кузьмину из биатлона
+6
0
+6
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