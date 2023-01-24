Рыбакина второй раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

25-я ракетка мира обыграла на – 6:2, 6:4. Во втором сете она отыграла брейк.

Рыбакина второй раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на « » в прошлом году, где она в итоге взяла титул.

Дальше Рыбакина сыграет с Викторией Азаренко или .

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