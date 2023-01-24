Рыбакина второй раз вышла в полуфинал «Большого шлема»
25-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Алену Остапенко на Australian Open – 6:2, 6:4. Во втором сете она отыграла брейк.
Рыбакина второй раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне» в прошлом году, где она в итоге взяла титул.
Дальше Рыбакина сыграет с Викторией Азаренко или Джессикой Пегулой.
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— Спасибо за предоставленную радость!
"Welshman09
22 января, 07:43
Давай-давай, Ига!💪 Большой удачи!!大吉
Dawaj-dawaj, Iga!!💪✌ Powodzenia wielkie!!!大吉福
Trzymamy kciuki, jazda, jesteś naszą gwiazdą!!!✊🌟✊
Niech Bóg ci pomoże dzisiaj!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻"
Это как? Полячка милее землячки)))