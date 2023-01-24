Елена Рыбакина: «Мне очень нравятся животные. Хотела бы покормить кенгуру, съездить на этот остров, где можно посмотреть не как в зоопарке»

рассказала, что хотела бы сделать в свободное время в Австралии. Сегодня она вышла в полуфинал и ответила на вопросы корреспондента Sports.ru Максима Янчевского.

«Мне очень нравятся животные. Покормить кенгуру, съездить на этот остров, где можно посмотреть всех поближе, не как в зоопарке – на это не хватает времени.

Один раз я побывала, это было давно – кажется, мой первый юниорский «Большой шлем». Конечно, на такие вещи хочется оставить времени. Не знаю, получится в этом году или нет. Хотя в целом, думаю, это мой не последний год и впереди еще много времени».

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