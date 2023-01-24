Елена Рыбакина: «Мне очень нравятся животные. Хотела бы покормить кенгуру, съездить на этот остров, где можно посмотреть не как в зоопарке»

Теги Australian Open WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина рассказала, что хотела бы сделать в свободное время в Австралии. Сегодня она вышла в полуфинал Australian Open и ответила на вопросы корреспондента Sports.ru Максима Янчевского.

«Мне очень нравятся животные. Покормить кенгуру, съездить на этот остров, где можно посмотреть всех поближе, не как в зоопарке – на это не хватает времени.

Один раз я побывала, это было давно – кажется, мой первый юниорский «Большой шлем». Конечно, на такие вещи хочется оставить времени. Не знаю, получится в этом году или нет. Хотя в целом, думаю, это мой не последний год и впереди еще много времени».

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4 комментария

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encaro_one
Ответ tanya.osipova.1958@mail.ru
Кенгуру опасные,могут так приложиться парой ног в лоб,мало не покажется! Лучше их в зоопарке разглядывать!
Она об острове Филлип говорит, ничего опасного там нет, есть мелкий вид кенгуру, свободно кормишь, покупая два пакетика за доллар. Про страусов отдельно предупреждают, что детям не стоит подходить.
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tanya.osipova.1958@mail.ru
Ответ encaro_one
После полуфинала-финала можно и на недельку задержаться даже посетить пингвинов. Заслужила отдохнуть.
Кенгуру опасные,могут так приложиться парой ног в лоб,мало не покажется! Лучше их в зоопарке разглядывать!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maratik1982
Вот думаю в мире обрадуются если будет финал Рублев - Хачанов, а у женщин Рыбакина выиграет!). ЭТО БУДЕТ ФУРОР!!! ВПЕРЕД РЕБЯТА!!!🙌✊️✊️✊️
+11
-4
+7
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encaro_one
После полуфинала-финала можно и на недельку задержаться даже посетить пингвинов. Заслужила отдохнуть.
+7
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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