Векич об эмоциях в 1-м круге Australian Open: «Меня полностью зажало. Дождь меня спас, потому что была пара часов, чтобы перестроиться, поплакаться»

рассказала о мотивации и давлении из-за высоких ожиданий.

– Вам всего 26, но вы уже ветеран тура. Что продолжает вас мотивировать? Похоже, вы как никогда получаете удовольствие от тенниса.

– Так и есть. Это мой 11-й , не считая юниорских. Я уже давно в туре. У меня большой опыт, но, как вы сказали, мне еще только 26. Я не чувствую себя на 26, когда встаю с утра и делаю первые пару шагов (улыбается).

Мне действительно все больше и больше нравится теннис, особенно когда я побеждаю, хорошо играю. В конце концов, как можно не наслаждаться, когда играешь на этих кортах. Арена Маргарет Корт – одна из моих любимых. Ничто не сравнится с эмоциями от поддержки трибун.

– От вас многого ждали с момента прихода в профессиональный тур, вы знали, на что способны. Каким был этот путь к четвертьфиналу, если говорить о необходимости оправдывать ожидания и параллельно возникающих физических проблемах?

– Думаю, в этом году мой настрой немного отличается от того, что было раньше. Не сказала бы, что теннис сейчас мой приоритет. Он был для меня в приоритете последние 10 лет.

Не знаю. В моем подходе точно что-то изменилось. Турнир в Сан-Диего придал мне большую уверенность. Я отлично себя чувствовала в начале года в Перте [на United Cup]. Я хорошо играла. Отлично играла в Коойонге.

Я так сильно давила на себя здесь в первом круге, что, когда я вышла на корт, меня полностью зажало. Я выиграла первый сет, но если бы спросили, как меня зовут, мне пришлось бы смотреть на табло. Меня совершенно сковало.

Если честно, я проигрывала 0:1 в третьем сете, и начался дождь. Он меня спас, потому что была пара часов, чтобы перестроиться, поплакаться Нику [Хорвату, тренеру], просто немного сбросить давление.

С того момента я заиграла гораздо лучше.

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