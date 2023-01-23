Донна Векич: «Из-за травмы дважды говорила, что брошу теннис. Перестала доверять колену»

64-я ракетка мира Донна Векич рассказала, как справилась с травмой колена. Сегодня хорватка впервые с 2019-го вышла в четвертьфинал «Большого шлема».

– После Australian Open-2021 мне сделали операцию на колене. Я мучилась целый год, а боль не отпускала. После Австралии в прошлом году мне снова пришлось взять перерыв на два месяца. Это была просто битва.

Надеюсь, что я наконец нашла решение, как с этим бороться. Не хочу называть этой «проблемой», но это будет со мной до конца карьеры. Но у меня есть хорошая команда, которая заботится обо мне и моем колене.

Я просто очень рада снова играть на этом уровне.

– Получив такую травму, вы потратили много времени на восстановление. Это подорвало вашу уверенность?

– Вы не поверите, но из-за травмы я дважды говорила, что брошу теннис (смеется). Но после того, как я это сказала, я выиграла титул в Курмайере, а потом очень хорошо сыграла в Сан-Диего.

Конечно, ты сомневаешься, потому что в моменте я была далека от былой формы и не могла двигаться так, как раньше. Я перестала доверять колену. Перестала верить в свои способности.

Потом моя физическая форма улучшилась, но на корте получалось не все. Я тоже на себя давила. Ожидала от себя того уровня, который был до операции.

Помню, после прошлогоднего US Open, когда я хорошо играла, но уступила Кудерметовой в первом круге, я подумала, что дам себе время до «Уимблдона»-2023, чтобы посмотреть, смогу ли я вернуться на прежний уровень. Если нет, то морально мне было бы тяжело находиться на среднем уровне, понимая, на что я была способна раньше.

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