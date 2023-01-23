Векич о матче с Соболенко: «Читала в твиттере, что она играет чуть ли не лучше всех на турнире. Но постараюсь отомстить за Белинду»

Донна Векич поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open против Арины Соболенко. В личке хорватка ведет 2:1.

«Я смотрю много тенниса, но почему-то пока не видела ее игру. Конечно, я читала в твиттере, что она играет чуть ли не лучше всех на турнире.

У меня с ней хорошая статистика по личным встречам, все они были очень тяжелыми, поэтому я уверена, что и этот не будет исключением

Я постараюсь концентрироваться на каждом конкретном матче. В первую очередь постараюсь не думать о том, что это четвертьфинал, потому что для нас обеих это очень большой матч. Уверена, она чувствует себя точно так же. Постараюсь отомстить за Белинду (улыбается)».

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