Векич о матче с Соболенко: «Читала в твиттере, что она играет чуть ли не лучше всех на турнире. Но постараюсь отомстить за Белинду»

Теги Australian Open WTA Донна Векич Арина Соболенко Теннис

Донна Векич поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open против Арины Соболенко. В личке хорватка ведет 2:1.

«Я смотрю много тенниса, но почему-то пока не видела ее игру. Конечно, я читала в твиттере, что она играет чуть ли не лучше всех на турнире.

У меня с ней хорошая статистика по личным встречам, все они были очень тяжелыми, поэтому я уверена, что и этот не будет исключением

Я постараюсь концентрироваться на каждом конкретном матче. В первую очередь постараюсь не думать о том, что это четвертьфинал, потому что для нас обеих это очень большой матч. Уверена, она чувствует себя точно так же. Постараюсь отомстить за Белинду (улыбается)».

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12 комментариев

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ZIZERON
Соболь - вяка - 6:1;6:0.
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prada
Соболь - удачи тебе !
Прихлопни эту Векич !)
и посрами всех засранцев, которые на этой ветке от безделья пишут всякую хрень...
И чаще всего все их высказывания не касаются тенниса, просто ведут себя как старушки у подЬезда...Как Рязанские бабы..
Всем хейтерам АрЫны привет !)))
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Verdo
на другом турнире, месть - это холодное блюдо
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ivan 07
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ivan 07
Восхитительное заявление. Вперед Векич , а мы посмотрим.
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ДоминаторТенниса
Там личка 5-1, Векич доминирует над тигрой.
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Артем Котельников
Ответ Stas Salesov
"В личке хорватка ведет 2:1." По личкам так-то 5:1, поправьте, не позорьтесь
В основных сетках ВТА - 2:1, два матча были в квалах, один на ИТФ
+5
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Aryna Lapko
Ответ Stas Salesov
"В личке хорватка ведет 2:1." По личкам так-то 5:1, поправьте, не позорьтесь
Ну, это смотря кто считает) если Лохо, то Аришка вела бы где-то 8:0))
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sashati
Ох уж эти евросоюзные мстители)
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Stas Salesov
"В личке хорватка ведет 2:1."
По личкам так-то 5:1, поправьте, не позорьтесь
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gnom_au
Ожидается упорный матч. Будет что посмотреть.
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Stas Salesov
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