Джокович о том, зачем разгромил де Минаура: «Захотелось»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Джим Курье Алекс де Минаур Теннис

Новак Джокович рассказал, зачем он разгромил Алекса де Минаура в 1/8 Australian Open. Такой вопрос в интервью на корте ему задал четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Джим Курье.

«Захотелось (смеется).

Не могу сказать, что мне сожалею перед зрителями, что матч не продлился дольше. Я хотел победить в трех сетах – с учетом разных факторов.

Первые четыре-пять геймов были упорными, я сделал брейк, а потом я заиграл свободнее, стал агрессивнее. Думаю, он чуть занервничал, и у меня была возможность этим воспользоваться.

По-моему, я провел лучший матч в этом сезоне».

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39 комментариев

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Владимир Стольников
Ответ Sergam
То есть чисто победить, не отдав противнику ни сета, сербу не всегда хочется! Странная позиция...
Дело не возрасте,а трудолюбие и защите своей родине! Дай Бог ему здоровья и семейного благополучия!✌️
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Rodgeras
Ответ Назар Игорь
Вряд ли Рублëв позволит такой разгром он давно не мальчик для битья.
Счёт по встречам 2:1 в пользу Новака. Весьма достойно.
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Радость Ди Мария
Ответ acr
Остались как бы грубо не звучало Волк и семеро козлят...
... в стае начались вопросы к волку... сможет не сможет один оленя... волк в ярости шёл в последние силы согрев для борея... волк шёл...
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mrs Bennet
Ответ Iva_Nova
А напомни, что он говорил?:)
Я дословно не помню, но смысл в том, что Джоковичу нужно было сделать прививку.
+1
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ChefJhonnyMorgan
Какой же все таки уровень игры у Джока, что он даже в таком возрасте выносит Де Минаура вообще без шансов, который на минутку моложе его больше чем на 10 лет и является 24 ракеткой мира...
+9
-2
+7
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Alex Morhan
Ответ Sergam
То есть чисто победить, не отдав противнику ни сета, сербу не всегда хочется! Странная позиция...
То есть задавать вопрос "зачем разгромил" нормально) Он пошутил, вот и всё
+9
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+9
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Iva_Nova
Ответ mrs Bennet
Хороший ответ на хороший вопрос. Все помнят высказывания Де МИнора в прошлом году.
А напомни, что он говорил?:)
+1
0
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Sergam
То есть чисто победить, не отдав противнику ни сета, сербу не всегда хочется! Странная позиция...
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-8
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maSha
Ответ mrs Bennet
Хороший ответ на хороший вопрос. Все помнят высказывания Де МИнора в прошлом году.
Вроде он ничего такого страшного и не говорил. Или ещё что-то было?
https://xsport.ua/ru/tennis_s/news/de-minaur-cam-dzhokovich-dolzhen-prinyat-reshenie-po-povodu-uchastiya-na-australian-open_7046727/
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acr
Ответ Радость Ди Мария
... падал снег... волк шёл по нетропе... мелкая добыча была уместной, но не более... глаза волка горели... он алкал главной добычи... мощного оленя... чтобы потанцевать замаять с ним и его страшными рогами... игра жизни и смерти... выждать главный прыжок в шею... волк шёл... стая ждала разборки...
Остались как бы грубо не звучало Волк и семеро козлят...
+7
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Радость Ди Мария
Ответ Valery24
Обожаю!!😂😂
Я надеюсь на трансформацию сгоревшего тела,
Где забутся все сублимации летевшего чрева.
Трансформируюсь на адаптации в словоформы.
Превращусь в коня галакцации с отковами.
Ну да, в коня вакуума. Смело?
+2
-1
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Verdo
месть за 2022
+10
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+10
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ARIK2
Как по мне, то это не есть хорошо такая победа. Тонус борьбы можно потерять … но правда , не для Джоки))
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Стас Тельных
Ответ Назар Игорь
Вряд ли Рублëв позволит такой разгром он давно не мальчик для битья.
Вряд ли там Андрей будет решать, разгром или нет)
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Crestbook
- Зачем вы разгромили соперника?
- Захотелось! - улыбаясь ответил Джокович
- Ну а если серьезно, то бе-бе-бе! - добавил первая ракетка мира
+7
0
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Zakal
Ответ Боримир
Увидим есть ли у Андрея шары
Он с 5-0 на тае отьехал и с подачи на матч
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S.Graf
За длинный австралийский язык, ага :о)
+7
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Elaine
Красавчик 😏
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Боримир
Порка недалёкому австралийцу
+8
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Боримир
Ответ Назар Игорь
Вряд ли Рублëв позволит такой разгром он давно не мальчик для битья.
Увидим есть ли у Андрея шары
+2
0
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Боримир
Ответ Valery24
Обожаю!!😂😂
И заслуженно!
+6
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Ewpator
Настоящий Sigma
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-1
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Кавабунга Шреддоголовый
С чувством юмора у Шпагатовича полный порядок. Захоти точно так же и в 1/4, ок?
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Blader
Ответ mrs Bennet
Хороший ответ на хороший вопрос. Все помнят высказывания Де МИнора в прошлом году.
а что он говорил в прошлом году?
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Jurijs isajevs
Ответ mrs Bennet
Хороший ответ на хороший вопрос. Все помнят высказывания Де МИнора в прошлом году.
Согласен. Он почти прямо ответил на вопрос "зачем ".
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