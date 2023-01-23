Джокович о том, зачем разгромил де Минаура: «Захотелось»
Новак Джокович рассказал, зачем он разгромил Алекса де Минаура в 1/8 Australian Open. Такой вопрос в интервью на корте ему задал четырехкратный чемпион «Больших шлемов» Джим Курье.
«Захотелось (смеется).
Не могу сказать, что мне сожалею перед зрителями, что матч не продлился дольше. Я хотел победить в трех сетах – с учетом разных факторов.
Первые четыре-пять геймов были упорными, я сделал брейк, а потом я заиграл свободнее, стал агрессивнее. Думаю, он чуть занервничал, и у меня была возможность этим воспользоваться.
По-моему, я провел лучший матч в этом сезоне».
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Где забутся все сублимации летевшего чрева.
Трансформируюсь на адаптации в словоформы.
Превращусь в коня галакцации с отковами.
Ну да, в коня вакуума. Смело?
- Захотелось! - улыбаясь ответил Джокович
- Ну а если серьезно, то бе-бе-бе! - добавил первая ракетка мира