Джокович о травме бедра: «Сегодня я ничего не чувствовал. Все было отлично»
Новак Джокович прокомментировал состояние левого бедра. Он травмировал его две недели назад и испытывал болевые ощущения в каждом матче на Australian Open.
Сегодня серб обыграл Алекса де Минаура в четвертом круге (6:2, 6:1, 6:2).
«Сегодня я ничего не чувствовал. Все было отлично.
Благодарю свою медицинскую команду, своего физио. Бога. Спасибо, что помогли.
Не хочу слишком рано праздновать, все может быстро измениться. Но я доволен тем, как сегодня двигался, как бил», – сказал Джокович в интервью на корте.
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Пусть лучше лежит на диване - это гораздо продуктивней чем махать часик-другой ракетой на корте.
Вообще, могу только пожелать Салесову и его здешним дружбанам сделать разбег подлиней (метров 40-50 минимум), и со всей мощи шмякнуться об стену.
не растяжки, соответственно нет болевых ощущений. Если вы думаете , что все травмы это снятие это бред. 90% играют с теми или иными растяжениями или ушибами, просто Новак невероятно пластичен и там где другой сломается он выйдет с небольшим повреждением. Попробуйте забинтовать бедро и побегать и поймете насколько это тупо утверждать, что он якобы это делает ради какой-то непонятной симуляции с соперниками которых он обыграет на одной ноге. Журналисты раскручивают тему Новак в своем балканском высокомерном стиле подыгрывает.
Не... ну мне что поднять архив заявлений Рафы во время прошлогоднего RG? :))
Новака спрашивают и он отвечает. Никакого шоу нет.
Сегодня, например, хорошо себя чувствовал, он и сказал об этом.
Нет... есть конечно ... которые думают что с микротравмой Новак подклеивает и тейпирует бедро, пьёт таблы, которые терпеть не может и не тренируется вообще. И всё ради шоу. Шоу Netflix.
Правда, Янтарь? :))
У них разные стили
Но на прямых ногах Де Минаура не выиграешь
Почему бы нам не признать, Новак кайфует, прея в тугом тейпе? Только вот я никак не могу раскрутить зачем? Ведь здоровый Новак кажется более грозным соперником. Бегает быстрее, бьёт острее, даже думает лучше. Странный он у нас какой-то парень, замотался и прикидывается.
Он любит быть не как все, идти против течения, ну или своим путём.
И многим это нра, а многие не вывозят подобного своенравия.
Неужели интересно быть как все, покорным стадом, блеющим в унисон?
Но при этом продолжает тренироваться по 8 часов в день, и играть пятичасовые матчи.
И ничего, Норм!!!
Шпагатов сегодня практически не было, а именно это движение и доставляет ему боль. Nо1е почти весь матч отыграл чуть ли не стоя, вот и не было проблем с бедром.
Это Грыне удавалось гонять Новака, а уровень деМинуета не дотягивает даже до болгарина.
рафазаяйки ак дети малые, чесс сло :о)
Хейтерам что не скажи всё равно будет плохо, неправильно, неэтично и ты всегда будешь мальчиком, который слишком часто кричал "волки".
Некоторые, не будем показывать пальцем, с онемевшей стопой тренируются по 24 часа в день и плевать какая сетка. И это тоже все знают.
Но продолжают закатывать глаза в восхищении от преодоления.