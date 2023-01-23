Джокович о травме бедра: «Сегодня я ничего не чувствовал. Все было отлично»

Новак Джокович прокомментировал состояние левого бедра. Он травмировал его две недели назад и испытывал болевые ощущения в каждом матче на Australian Open.

Сегодня серб обыграл Алекса де Минаура в четвертом круге (6:2, 6:1, 6:2).

«Сегодня я ничего не чувствовал. Все было отлично.

Благодарю свою медицинскую команду, своего физио. Бога. Спасибо, что помогли.

Не хочу слишком рано праздновать, все может быстро измениться. Но я доволен тем, как сегодня двигался, как бил», – сказал Джокович в интервью на корте.

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