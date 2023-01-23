Джокович о травме бедра: «Сегодня я ничего не чувствовал. Все было отлично»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Алекс де Минаур Теннис

Новак Джокович прокомментировал состояние левого бедра. Он травмировал его две недели назад и испытывал болевые ощущения в каждом матче на Australian Open.

Сегодня серб обыграл Алекса де Минаура в четвертом круге (6:2, 6:1, 6:2).

«Сегодня я ничего не чувствовал. Все было отлично.

Благодарю свою медицинскую команду, своего физио. Бога. Спасибо, что помогли.

Не хочу слишком рано праздновать, все может быстро измениться. Но я доволен тем, как сегодня двигался, как бил», – сказал Джокович в интервью на корте.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

62 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Гајић
В натуре, и в самом деле - а зачем вообще Новаку тренироваться в дни пауз между матчами?
Пусть лучше лежит на диване - это гораздо продуктивней чем махать часик-другой ракетой на корте.

Вообще, могу только пожелать Салесову и его здешним дружбанам сделать разбег подлиней (метров 40-50 минимум), и со всей мощи шмякнуться об стену.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Williamssss
Симулянт шикарный!)))
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Янтарь
Ответ Юрий Шептухин
Соперник играл максимально плохо и почти весь матч Новак отыграл стоя опять, не подсиживаний под мяч не растяжки, соответственно нет болевых ощущений. Если вы думаете , что все травмы это снятие это бред. 90% играют с теми или иными растяжениями или ушибами, просто Новак невероятно пластичен и там где другой сломается он выйдет с небольшим повреждением. Попробуйте забинтовать бедро и побегать и поймете насколько это тупо утверждать, что он якобы это делает ради какой-то непонятной симуляции с соперниками которых он обыграет на одной ноге. Журналисты раскручивают тему Новак в своем балканском высокомерном стиле подыгрывает.
Не ради соперников, он их и с закрытыми глазами обыграет. Ради истории про Героическое Преодоление.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YuChu
Ответ tanith
я не писала что у него ничего нет, просто никто не говорит "я думал сняться" пока ты играешь турнир. Это дурной тон, проф.этика и тд. Знаешь притчу про мальчика который кричал слишком часто "волки!", помнишь чем дело закончилось?
Сначала «думал сняться», а как сетка расчистилась до полной белизны, решил отдать 5 геймов за матч не самому лёгкому противнику. Перерождение, лечение теннисом, божественное вмешательство.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Salesov
Ответ Зорькин
Тихо? :)) Не... ну мне что поднять архив заявлений Рафы во время прошлогоднего RG? :)) Новака спрашивают и он отвечает. Никакого шоу нет. Сегодня, например, хорошо себя чувствовал, он и сказал об этом. Нет... есть конечно ... которые думают что с микротравмой Новак подклеивает и тейпирует бедро, пьёт таблы, которые терпеть не может и не тренируется вообще. И всё ради шоу. Шоу Netflix. Правда, Янтарь? :))
Ну расчувствовался человек на одном турнире, замучила хроническая проблема, бывает. Новак же превозмогает со времен Роддика
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Istianoff
Ответ ugmyanswer
Почему мошеннику?
Гнал на Новака, что правильно его не пустили на АО, а сам вполне возможно купил сертификат, была такая информация.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YuChu
Ответ Helga Kl
3 мальчика осталось и один не совсем здоровый волк) Почему бы нам не признать, Новак кайфует, прея в тугом тейпе? Только вот я никак не могу раскрутить зачем? Ведь здоровый Новак кажется более грозным соперником. Бегает быстрее, бьёт острее, даже думает лучше. Странный он у нас какой-то парень, замотался и прикидывается.
Как не поймёте-то? Новак создаёт себе полную, полнейшую картину борьбы за всё хорошее против всего плохого. А без тейпа картина не будет полной. Как-то буднично без тейпа, героизма маловато. Достижения и кубки кажутся не теми, не слишком серебряными. Не блестят.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Шептухин
Ответ Янтарь
Вероятно, это не микротравма, а нанотравма - звучит солиднее, да? Или, возможно, даже пикотравма, как думаете? А как считаете, если бы не пикотравма, Новак стоял бы гордо на прямых?
Соперник играл максимально плохо и почти весь матч Новак отыграл стоя опять, не подсиживаний под мяч
не растяжки, соответственно нет болевых ощущений. Если вы думаете , что все травмы это снятие это бред. 90% играют с теми или иными растяжениями или ушибами, просто Новак невероятно пластичен и там где другой сломается он выйдет с небольшим повреждением. Попробуйте забинтовать бедро и побегать и поймете насколько это тупо утверждать, что он якобы это делает ради какой-то непонятной симуляции с соперниками которых он обыграет на одной ноге. Журналисты раскручивают тему Новак в своем балканском высокомерном стиле подыгрывает.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JozY
Ахаха. Бог исцеляет прям за день. Ну чудеса!
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зорькин
Ответ Stas Salesov
Чушь какая-то, разные вещи пытаешься сравнивать. Просто тебя задевает, что оправданно пишут про склонность серба к симулянству и начинаешь приплетать Рафаэля и его реальные проблемы, которые он решает по ходу дела тихо и без какого-либо шоу. Это как Графа, который рассказывает всем, что Надаль сидит на терапевтических исключениях, не просыхая, потому что БЫЛ СЛИВ ОТ ХАЦКЕРОВ! (с записями, где он пару раз проходил необходимое лечение вне турниров))
Тихо? :))
Не... ну мне что поднять архив заявлений Рафы во время прошлогоднего RG? :))
Новака спрашивают и он отвечает. Никакого шоу нет.
Сегодня, например, хорошо себя чувствовал, он и сказал об этом.

Нет... есть конечно ... которые думают что с микротравмой Новак подклеивает и тейпирует бедро, пьёт таблы, которые терпеть не может и не тренируется вообще. И всё ради шоу. Шоу Netflix.

Правда, Янтарь? :))
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ugmyanswer
Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Что значит уровень не дотягивает

У них разные стили
Но на прямых ногах Де Минаура не выиграешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Salesov
Ответ Зорькин
При том, что он умирает каждый турнир, рассказывает об этом умирании буквально в прямом эфире. Но при этом продолжает тренироваться по 8 часов в день, и играть пятичасовые матчи. И ничего, Норм!!!
Чушь какая-то, разные вещи пытаешься сравнивать. Просто тебя задевает, что оправданно пишут про склонность серба к симулянству и начинаешь приплетать Рафаэля и его реальные проблемы, которые он решает по ходу дела тихо и без какого-либо шоу. Это как Графа, который рассказывает всем, что Надаль сидит на терапевтических исключениях, не просыхая, потому что БЫЛ СЛИВ ОТ ХАЦКЕРОВ! (с записями, где он пару раз проходил необходимое лечение вне турниров))
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Ответ Биллибоб
Рубля Джокер должен проходить легко, на матч за финал может может стать непреодолимой задачей для Серпа, ведь там будет ждать кто-то из пары атлантов тенниса Пол / Шелтон, как же не фартит Хардовичу
Да тут в принципе все, кто мог составить конкуренцию, уже разбежались. Из десятки остались только Новак, Рубль (друг с другом играют) и Цыпа. Если топ-20 брать, только Хачанов добавляется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Янтарь
Ответ Юрий Шептухин
Клоуны травматологи не понимают , что не все травмы обязательно привозят к снятию, Новак играет с микротравмой и его класс пока позволяет стоя на полусогнутых (без растяжек и скольжений ) раскидывать соперников по углам.
Вероятно, это не микротравма, а нанотравма - звучит солиднее, да? Или, возможно, даже пикотравма, как думаете? А как считаете, если бы не пикотравма, Новак стоял бы гордо на прямых?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Helga Kl
Ответ Зорькин
Я не понимаю чего ты хочешь, чтобы он вообще ничего не говорил прессе, отвечая всё время: Хорошо, спасибо? Хейтерам что не скажи всё равно будет плохо, неправильно, неэтично и ты всегда будешь мальчиком, который слишком часто кричал "волки".
3 мальчика осталось и один не совсем здоровый волк)
Почему бы нам не признать, Новак кайфует, прея в тугом тейпе? Только вот я никак не могу раскрутить зачем? Ведь здоровый Новак кажется более грозным соперником. Бегает быстрее, бьёт острее, даже думает лучше. Странный он у нас какой-то парень, замотался и прикидывается.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зорькин
Ответ tanith
так заведено, все говорят "о, ничего страшного, турнир идет и я продолжаю"
Ну видимо он ломает стереотипы.
Он любит быть не как все, идти против течения, ну или своим путём.
И многим это нра, а многие не вывозят подобного своенравия.
Неужели интересно быть как все, покорным стадом, блеющим в унисон?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ugmyanswer
Ответ Istianoff
Превозмогая травму ,когда другие уже давно сбежали на яхту, Император указал мошеннику Де минору его место, чемодан-автобус-Сидней.
Почему мошеннику?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanith
Ответ Зорькин
Я не понимаю чего ты хочешь, чтобы он вообще ничего не говорил прессе, отвечая всё время: Хорошо, спасибо? Хейтерам что не скажи всё равно будет плохо, неправильно, неэтично и ты всегда будешь мальчиком, который слишком часто кричал "волки".
так заведено, все говорят "о, ничего страшного, турнир идет и я продолжаю"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зорькин
Ответ tanith
а причем здесь Рафа?
При том, что он умирает каждый турнир, рассказывает об этом умирании буквально в прямом эфире.
Но при этом продолжает тренироваться по 8 часов в день, и играть пятичасовые матчи.
И ничего, Норм!!!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.Graf
Ну, и что тут удивительного?
Шпагатов сегодня практически не было, а именно это движение и доставляет ему боль. Nо1е почти весь матч отыграл чуть ли не стоя, вот и не было проблем с бедром.
Это Грыне удавалось гонять Новака, а уровень деМинуета не дотягивает даже до болгарина.
рафазаяйки ак дети малые, чесс сло :о)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зорькин
Ответ tanith
я не писала что у него ничего нет, просто никто не говорит "я думал сняться" пока ты играешь турнир. Это дурной тон, проф.этика и тд. Знаешь притчу про мальчика который кричал слишком часто "волки!", помнишь чем дело закончилось?
Я не понимаю чего ты хочешь, чтобы он вообще ничего не говорил прессе, отвечая всё время: Хорошо, спасибо?

Хейтерам что не скажи всё равно будет плохо, неправильно, неэтично и ты всегда будешь мальчиком, который слишком часто кричал "волки".
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Salesov
Ответ Зорькин
Ты сейчас серьёзно? Некоторые, не будем показывать пальцем, с онемевшей стопой тренируются по 24 часа в день и плевать какая сетка. И это тоже все знают. Но продолжают закатывать глаза в восхищении от преодоления.
Нет) Но Tanith совершенно точно права, любит он приукрашивать свои травмы и преодолевать их на камеру
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanith
Ответ Зорькин
Ты сейчас серьёзно? Некоторые, не будем показывать пальцем, с онемевшей стопой тренируются по 24 часа в день и плевать какая сетка. И это тоже все знают. Но продолжают закатывать глаза в восхищении от преодоления.
а причем здесь Рафа?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зорькин
Ответ Stas Salesov
С такой халявной сеткой зачем ему еще тренировки сейчас?
Ты сейчас серьёзно?

Некоторые, не будем показывать пальцем, с онемевшей стопой тренируются по 24 часа в день и плевать какая сетка. И это тоже все знают.
Но продолжают закатывать глаза в восхищении от преодоления.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanith
Ответ Зорькин
Его спрашивают, он отвечает. И мне абсолютно непонятно зачем Новаку врать, преувеличивать, драматизировать? Чтобы что? Чтобы вселить надежду у соперника и у его хейтеров? Он что боится ДеМинора, Димитрова, Рублёва, Ципаса и имя их легион? Новак в день отдыха не тренируется уже неделю, лишь небольшая треня в день матча утром и всё. И все это прекрасно знают. Но с упорством ... продолжают писать что у него нет никакой травмы. Интересно, есть хоть один нетравмированный человек в теннисе, который не тренируется во время ТБШ в день отдыха?
я не писала что у него ничего нет, просто никто не говорит "я думал сняться" пока ты играешь турнир. Это дурной тон, проф.этика и тд. Знаешь притчу про мальчика который кричал слишком часто "волки!", помнишь чем дело закончилось?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий