Джокович 54-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и сыграет с Рублевым
Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл Алекса де Минаура в 1/8 финала Australian Open (6:2, 6:1, 6:2).
Серб 18-й раз играет в Мельбурне и 14-й раз вышел в 1/4 финала. Ему это не удалось только в 2005-м, 2006-м, 2017-м и 2018-м. Джокович – девятикратный чемпион турнира.
Кроме того, Джокович 54-й раз вышел в четвертьфинал «Больших шлемов» в целом. По этому показателю его обходит только Роджер Федерер (58).
Дальше он сыграет с Андреем Рублевым (2:1 в личных встречах).
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Либо поменяют ники и станут болеть за него.
Так и остался грозой юниоров(
Держим кулачки за Рублева!
Аjде, друг!
10!!! раз сыграли на рг и 2!! на ао.
Ужас какой ...
Где справедливость?
3 матча родной, 3 матча.