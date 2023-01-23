Джокович 54-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и сыграет с Рублевым

Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл Алекса де Минаура в 1/8 финала Australian Open (6:2, 6:1, 6:2).

Серб 18-й раз играет в Мельбурне и 14-й раз вышел в 1/4 финала. Ему это не удалось только в 2005-м, 2006-м, 2017-м и 2018-м. Джокович – девятикратный чемпион турнира.

Кроме того, Джокович 54-й раз вышел в четвертьфинал «Больших шлемов» в целом. По этому показателю его обходит только Роджер Федерер (58).

Дальше он сыграет с Андреем Рублевым (2:1 в личных встречах).

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