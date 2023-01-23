Джокович 54-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и сыграет с Рублевым

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Алекс де Минаур Теннис

Пятая ракетка мира Новак Джокович обыграл Алекса де Минаура в 1/8 финала Australian Open (6:2, 6:1, 6:2).

Серб 18-й раз играет в Мельбурне и 14-й раз вышел в 1/4 финала. Ему это не удалось только в 2005-м, 2006-м, 2017-м и 2018-м. Джокович – девятикратный чемпион турнира.

Кроме того, Джокович 54-й раз вышел в четвертьфинал «Больших шлемов» в целом. По этому показателю его обходит только Роджер Федерер (58). 

Дальше он сыграет с Андреем Рублевым (2:1 в личных встречах).

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21 комментарий

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Zakal
Ответ alexkondr
Все не так с его авой, как и со всеми теми, кто поддерживает войну и нынешнюю власть
А как надо?
+1
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alexkondr
Ответ Zakal
Что не так с его авой?Z
Все не так с его авой, как и со всеми теми, кто поддерживает войну и нынешнюю власть
+7
-2
+5
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Novax Goat.kovic
Ответ Боримир
Минус за авку тебе хоть я и за Новака с 2007 года
не согласен
0
-7
-7
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Ирина Чернявская
Андрею, конечно, не повезло, что выпал ему Джокович( Но слова Джоковича про сравнение Рублева с де Минуаром - это то, что может разозлить и пойти в плюс Андрею!!! Болеем за Рублева!!!!
+1
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sfrrrR
Маленькое наблюдение: чем дальше по сетке проходит Джокович, тем меньше на ветках Спортса дежурят его хейтеры. Чувствую, скоро их совсем не останется: вымрут как вид.

Либо поменяют ники и станут болеть за него.
+14
0
+14
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old folk
Какой там баланс против топ-10 у Де Минаура?
Так и остался грозой юниоров(
0
0
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Ирина Чернявская
Главное, чтобы психологически Андрей не накрутил себя, что с ним играет сам Джокович.
Держим кулачки за Рублева!
+1
-3
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RegioDan
Хорош Ноле. Потихоньку набирает форму с каждым матчем.
+9
0
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Alex Morhan
Ответ Tango442
Ну Рублёв его заставит побегать, и уж точно не как Минор сольётся! Рублеву огромной удачи… против травмированного Новак шансов почти нет, но мы поболеем
Сомневаюсь, что самому Рублю побегать не придётся
+8
-2
+6
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Zakal
Ответ Боримир
Минус за авку тебе хоть я и за Новака с 2007 года
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+3
-15
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Боримир
Лучший. Просто лучший.

Аjде, друг!
+13
-3
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Боримир
Ответ Novax Goat.kovic
Хозяин хардовых кортов выгнал всех чемпионов, финалистов и первых ракеток мира в той же манере как и его самого год назад из Австралии.
Минус за авку тебе хоть я и за Новака с 2007 года
+29
-3
+26
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Tango442
Ну Рублёв его заставит побегать, и уж точно не как Минор сольётся! Рублеву огромной удачи… против травмированного Новак шансов почти нет, но мы поболеем
+1
-6
-5
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Стэн Смит
Как же Император унизил в интервью Рублёва после матча, сравнив с Де Минауром)). Идемо за шлемом!
+7
-4
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Nikolay Stavrogin
Кстати говоря, де минор же обыграл надаля 2 недели назад. Вы же понимаете, что бы Новак сделал с рафой, если бы тот как обычно не убежал?
10!!! раз сыграли на рг и 2!! на ао.
Ужас какой ...
Где справедливость?
+16
-7
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Паскаль Шимбонда
Хреновое свидание у Алекса получилось 😁
+10
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Novax Goat.kovic
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-19
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Alcsk
Я недавно писал "А в Де Минора никто не верит?" после того, как все пророчили победу серба. Теперь понимаю, откуда была такая уверенность. Деклассировал, что уж тут говорить.
+7
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EgorHroMov
IDEMO

3 матча родной, 3 матча.
+25
-9
+16
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Czarn
Новак, с победой! Прекрасный матч и, главное, за 2 часа и довольно легко! Желаем дальнейших успехов на АО-23!😃
+14
-5
+9
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Omniscius
Сегодня были особенно заметны испанские корни де Минора, а именно – испанский стыд от его игры.
+10
-2
+8
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