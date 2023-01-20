Хачанов перед матчем с Нишиокой: «Я люблю играть с левшами. У меня с ними позитивная статистика»
Карен Хачанов высказался о сопернике по четвертому кругу Australian Open Йошихито Нишиоке в интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.
«Нишиока сейчас в очень хорошей форме, я ему проиграл летом в Вашингтоне. Просто буду настраиваться на следующий матч, постараюсь сделать все возможное, и посмотрим, что из этого выйдет.
Он бегунок, очень хороший удар слева с двух рук, плоский кросс. Я, с другой стороны, люблю с левшами играть в какой-то степени. Я бы сказал, у меня позитивная статистика с ними, если в общем брать всех левшей (43:32 – Sports.ru).
С левшами всегда другая игра. Опять же, с ним надо оставаться в таком балансе между атакой и гиператакой, потому что нельзя дарить ему мячи, но при этом не надо быть пассивным. Розыгрыш – потом, если есть возможность, усиливаешь. С ним надо грамотно раскладывать, играть как играешь, стараться давить, выходить к сетке, но при этом ожидая, что почти каждый мяч будет прилетать обратно».
Присмотритесь к Хачанову – он сейчас силен. А его бэкхенд – вообще магия
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