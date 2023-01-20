Хачанов о том, готов ли выиграть «Большой шлем»: «Я не люблю говорить, люблю делать»
Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертый круг Australian Open. Он обыграл Фрэнсиса Тиафу – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9).
На тай-брейке он уступал 1:6.
«Если честно, я готовился к пятому сету. Не знаю что сказать. Безумные ситуации в теннису случаются часто. Не знаю... По-моему, это был очень качественный матч.
Фрэнсис показал высокий уровень. Я знаю, что у него сегодня день рождения. Мне жаль. В прошлом матче я обыграл австралийца – трибуны были не очень довольны (смеется). Теперь обыграл Фрэнсиса в день рождения.
Надеюсь, смогу продолжать».
Хачанов прокомментировал и поведение болельщиков, которым он был недоволен по ходу матча.
«Мне нравится атмосфера и энергия, но я просто прошу проявлять уважение между розыгрышами. Но радоваться двойной ошибке – это как-то не очень.
Но, опять же, это вам решать. Если хотите радоваться моим ошибкам – радуйтесь. Я не против.
Я помню, как во время ковида играл с Берреттини при пустых трибунах, и мне было так одиноко. Атмосфера и энергия всегда лучше – даже если против меня».
Также россиянин ответил на вопрос, готов ли он выиграть турнир «Большого шлема».
«Я не люблю говорить, люблю делать. Конечно, я стараюсь прийти к этому достижению, но сосредотачиваюсь на процессе – на том, что мне нужно делать, чтобы стабильно показывать такие результаты и обыгрывать сильных ребят.
Если это приведет меня к тому, чего я хочу, я буду рад».
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