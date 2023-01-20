Хачанов о том, готов ли выиграть «Большой шлем»: «Я не люблю говорить, люблю делать»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Фрэнсис Тиафу Теннис

Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертый круг Australian Open. Он обыграл Фрэнсиса Тиафу – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9).

На тай-брейке он уступал 1:6.

«Если честно, я готовился к пятому сету. Не знаю что сказать. Безумные ситуации в теннису случаются часто. Не знаю... По-моему, это был очень качественный матч.

Фрэнсис показал высокий уровень. Я знаю, что у него сегодня день рождения. Мне жаль. В прошлом матче я обыграл австралийца – трибуны были не очень довольны (смеется). Теперь обыграл Фрэнсиса в день рождения.

Надеюсь, смогу продолжать».

Хачанов прокомментировал и поведение болельщиков, которым он был недоволен по ходу матча.

«Мне нравится атмосфера и энергия, но я просто прошу проявлять уважение между розыгрышами. Но радоваться двойной ошибке – это как-то не очень.

Но, опять же, это вам решать. Если хотите радоваться моим ошибкам – радуйтесь. Я не против.

Я помню, как во время ковида играл с Берреттини при пустых трибунах, и мне было так одиноко. Атмосфера и энергия всегда лучше – даже если против меня».

Также россиянин ответил на вопрос, готов ли он выиграть турнир «Большого шлема».

«Я не люблю говорить, люблю делать. Конечно, я стараюсь прийти к этому достижению, но сосредотачиваюсь на процессе – на том, что мне нужно делать, чтобы стабильно показывать такие результаты и обыгрывать сильных ребят.

Если это приведет меня к тому, чего я хочу, я буду рад».

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6 комментариев

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инок
Как Карен смог вытащить тайбрейк с 1:6, уму непостижимо! Признаю, что у Карена есть характер бойцовский, а если он проигрывает, то всяко не из-за отсутствия желания бороться...
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Даниил Чеховской
Ответ Tarkovski
Финал Хачанов-Бонзи станет украшением турнира..
Почему не Ммо-Нисиока?
0
-1
-1
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Tarkovski
Финал Хачанов-Бонзи станет украшением турнира..
+3
0
+3
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Великий Алонсо
20 проигрышей подряд теннисистам из топ-10. Да, конечно готов выиграть ТБШ, фигня вопрос.
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Railway/
Ох уж эти провокационные вопросы.
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-1
-1
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Scratch_wzp
Успехов 🙏🏼
0
-1
-1
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