Хачанов о том, готов ли выиграть «Большой шлем»: «Я не люблю говорить, люблю делать»

прокомментировал выход в четвертый круг . Он обыграл – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9).

На тай-брейке он уступал 1:6.

«Если честно, я готовился к пятому сету. Не знаю что сказать. Безумные ситуации в теннису случаются часто. Не знаю... По-моему, это был очень качественный матч.

Фрэнсис показал высокий уровень. Я знаю, что у него сегодня день рождения. Мне жаль. В прошлом матче я обыграл австралийца – трибуны были не очень довольны (смеется). Теперь обыграл Фрэнсиса в день рождения.

Надеюсь, смогу продолжать».

Хачанов прокомментировал и поведение болельщиков, которым он был недоволен по ходу матча.

«Мне нравится атмосфера и энергия, но я просто прошу проявлять уважение между розыгрышами. Но радоваться двойной ошибке – это как-то не очень.

Но, опять же, это вам решать. Если хотите радоваться моим ошибкам – радуйтесь. Я не против.

Я помню, как во время ковида играл с при пустых трибунах, и мне было так одиноко. Атмосфера и энергия всегда лучше – даже если против меня».

Также россиянин ответил на вопрос, готов ли он выиграть турнир «Большого шлема».

«Я не люблю говорить, люблю делать. Конечно, я стараюсь прийти к этому достижению, но сосредотачиваюсь на процессе – на том, что мне нужно делать, чтобы стабильно показывать такие результаты и обыгрывать сильных ребят.

Если это приведет меня к тому, чего я хочу, я буду рад».

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе