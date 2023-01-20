Хачанов о трибунах, болевших против него: «Не люблю, когда не уважают, кричат на ошибки. Но это их дело. Мое дело – выиграл, доказал и до свидания»

ответил, был ли тай-брейк против самым эпичным в его жизни, в интервью корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Хачанов отыгрался со счета 1:6 и победил в третьем круге Australian Open – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(9).

– Против Кириоса были тай-брейки нереальные и на тоже в том году. Наверное, это один из самых запоминающихся камбэков, с 1:6, пять сетболов. Поставил бы на первое место именно как камбэк.

– Что в голове происходит? 1:6 – все, ты уже в пятом сете?

– Я всегда говорил, что психологическая сила заключается в том, что ты не сдаешься, стараешься, если у тебя есть возможность, ты цепляешься. Я не сдался, говорил себе: «Я ничего плохого не сделал: он забил четыре мяча, я не ошибся, отлично отыграл тай-брейк». Я не ожидал, что он так сделает.

6:1, две мои подачи. Наверное, мысленно я дал себе чуть-чуть расслабиться: «Если проиграю, то да, готовлюсь к пятому». Взял свои две подачи легко, не сдался, но при этом дал себе возможность бороться и оставаться в игре, это самое главное. Из 10 таких тай-брейков, наверное, я бы один или два выиграл с такого счета. Потом у него было две подачи.

В этом и заключается теннис, спорт – нервы, все вместе.

– То, что стадион в какой-то момент по большей части болел против тебя, ты уже конвертируешь в свою пользу. Ты спокоен, не реагируешь.

– Если есть энергия, есть атмосфера, это хорошо. Понятное дело, что всегда приятно, если будут за тебя болеть, потому что тебя это подбадривает, ты кураж ловишь – в любом случае здорово. Но при этом даже если они болеют против тебя, ты все равно эту энергию ловишь. Я не против, когда люди болеют, даже если он их любимчик, неважно, кто и где.

Я просто не люблю, когда начинают не уважать: кричат на ошибки, на двойные, между первой и второй [подачами]. Вот это я не понимаю. Но опять же, каждый себе на уме, их дело. Мое дело – выиграл, доказал и до свидания, иди домой.

Присмотритесь к Хачанову – он сейчас силен. А его бэкхенд – вообще магия

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

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