Кириос о нижней четверти Australian Open, где не осталось игроков топ-20: «Славный турнирчик категории 250»
Ник Кириос поддержал Алексея Попырина и Майкла Ммо, которые вышли в третий круг Australian Open.
Попырин обыграл Тэйлора Фрица (6:7(4), 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:2), а Ммо – Александра Зверева (6:7(1), 6:4, 6:3, 6:2). Они могут встретиться в четвертом круге.
«Хорошая работа, Поп и Ммо 🫡🙏🏽. Не расслабляйтесь, это только третий круг 👀🤭. На кону большой шанс 🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿. Оба выложились», – написал Кириос в твиттере.
Кириос высказался и том, что в этой части сетки будет полуфиналист не из топ-20.
Он написал «Славный турнирчик категории 250» под списков игроков, оставшихся в нижней четверти.
Также Кириос обратился к Хольгеру Руне.
«Хольгер 🍿🍿🍿🍿🍿🍿. Я тебя вижу 👀👀👀👀».
В инстаграме Кириос отреагировал на комментарий, посвященный Касперу Рууду. Пользователь написал: «Рууд – самый переоцененный игрок топ-10. Кириос вертел им так, будто играл с юниором младше 12. Это было отвратительно».
Кириос ответил: «😂😂😂😂😂😂»
Сам австралиец пропускает «Большой шлем» из-за проблем с коленом.
В нижней четверти сетки мужского Australian Open не осталось игроков топ-20
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