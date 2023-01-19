Кириос о нижней четверти Australian Open, где не осталось игроков топ-20: «Славный турнирчик категории 250»

Теги Australian Open ATP Ник Кириос Майкл Ммо Алексей Попырин Теннис

Ник Кириос поддержал Алексея Попырина и Майкла Ммо, которые вышли в третий круг Australian Open.

Попырин обыграл Тэйлора Фрица (6:7(4), 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:2), а Ммо – Александра Зверева (6:7(1), 6:4, 6:3, 6:2). Они могут встретиться в четвертом круге.

«Хорошая работа, Поп и Ммо 🫡🙏🏽. Не расслабляйтесь, это только третий круг 👀🤭. На кону большой шанс 🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿. Оба выложились», – написал Кириос в твиттере.

Кириос высказался и том, что в этой части сетки будет полуфиналист не из топ-20.

Он написал «Славный турнирчик категории 250» под списков игроков, оставшихся в нижней четверти.

Также Кириос обратился к Хольгеру Руне.

«Хольгер 🍿🍿🍿🍿🍿🍿. Я тебя вижу 👀👀👀👀».

В инстаграме Кириос отреагировал на комментарий, посвященный Касперу Рууду. Пользователь написал: «Рууд – самый переоцененный игрок топ-10. Кириос вертел им так, будто играл с юниором младше 12. Это было отвратительно».

Кириос ответил: «😂😂😂😂😂😂»

Сам австралиец пропускает «Большой шлем» из-за проблем с коленом.

В нижней четверти сетки мужского Australian Open не осталось игроков топ-20

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юлия Лукьянова
Ответ Consistency
Если бы Фриц не слил Попырину, в нижней четверти было бы ТРИ ПАРЫ американцев. Теперь две пары + один против Попырина. Жесть, американцев перед этим АО чем накормили? Почти все апсеты и сенсации от них
Открытый хард - стихия американцев и австралийцев. Так как американские теннисисты количественно перевешивают, то понятно, что их больше и на стадии третьего круга. Да и о каких сенсациях тут речь, в частности, в данной четверти? Зверев и Шварцман не готовы к турниру, могли проиграть любому. К ним же можно добавить даже Рууда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rent
Ответ Rent
Немудрено, я насчитал американцев в сетке. Выросло новое поколение.
17 американцев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rent
Ответ Consistency
Если бы Фриц не слил Попырину, в нижней четверти было бы ТРИ ПАРЫ американцев. Теперь две пары + один против Попырина. Жесть, американцев перед этим АО чем накормили? Почти все апсеты и сенсации от них
Немудрено, я насчитал американцев в сетке. Выросло новое поколение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Consistency
Если бы Фриц не слил Попырину, в нижней четверти было бы ТРИ ПАРЫ американцев. Теперь две пары + один против Попырина. Жесть, американцев перед этим АО чем накормили? Почти все апсеты и сенсации от них
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий