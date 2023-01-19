Кириос о нижней четверти Australian Open, где не осталось игроков топ-20: «Славный турнирчик категории 250»

поддержал и Майкла Ммо, которые вышли в третий круг .

Попырин обыграл (6:7(4), 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:2), а Ммо – (6:7(1), 6:4, 6:3, 6:2). Они могут встретиться в четвертом круге.

«Хорошая работа, Поп и Ммо 🫡🙏🏽. Не расслабляйтесь, это только третий круг 👀🤭. На кону большой шанс 🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿. Оба выложились», – написал Кириос в твиттере.

Кириос высказался и том, что в этой части сетки будет полуфиналист не из топ-20.

Он написал «Славный турнирчик категории 250» под списков игроков, оставшихся в нижней четверти.

Также Кириос обратился к Хольгеру Руне.

«Хольгер 🍿🍿🍿🍿🍿🍿. Я тебя вижу 👀👀👀👀».

В инстаграме Кириос отреагировал на комментарий, посвященный Касперу Рууду. Пользователь написал: «Рууд – самый переоцененный игрок топ-10. Кириос вертел им так, будто играл с юниором младше 12. Это было отвратительно».

Кириос ответил: «😂😂😂😂😂😂»

Сам австралиец пропускает «Большой шлем» из-за проблем с коленом.

В нижней четверти сетки мужского Australian Open не осталось игроков топ-20

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