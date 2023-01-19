Попырин одержал третью подряд победу над соперником из топ-10 и заплакал в послематчевом интервью

Теги Australian Open ATP Тэйлор Фриц Алексей Попырин Теннис

113-я ракетка мира Алексей Попырин обыграл №9 Тэйлора Фрица во втором круге Australian Open – 6:7(4), 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:2.

Австралиец провел второй пятисетовый матч на этом турнире. За карьеру он выиграл три из восьми пятисетовиков.

Попырин одержал третью победу над представителем топ-10 подряд (общий счет против соперников этого уровня стал 4:9). В 2021-м на «Мастерсе» в Париже он прервал серию из восьми поражений от топ-10, пройдя Стефаноса Циципаса (грек снялся, уступая 2:4), а в этом году в Аделаиде обыграл Феликса Оже-Альяссима.

У Фрица, подвернувшего по ходу матча голеностоп, второе подряд поражение от соперника из-за пределов топ-100: в октябре в Париже он уступил №188 Жилю Симону.

В послематчевом интервью австралиец сказал: «У меня был ужасный прошлый год. В этом году я уже выиграл столько же матчей, сколько за весь прошлый (в 2022-м у него было пять побед на уровне ATP, в 2023-м пока четыре – Sports.ru). Обожаю это чувство, хочу, чтобы оно не кончалось и чтобы вы, ребята, почаще его испытывали. Я так вас всех люблю (плачет)».

Попырин теперь поборется с Беном Шелтоном.

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4 комментария

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Матвей Суицидин
Леха молодец, давно пора выстрелить, потенциал есть
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mrJerico
Сафиуллину надо брать пример
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nick-basil
Что называется готовность к важному турниру. ... После просадки в рейтинге возвращается в сотню. Удачи дальше!
+2
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Кавабунга Шреддоголовый
Проклятие Нетфликса продолжается
+3
0
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