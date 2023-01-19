Зверев потерпел самое раннее поражение на «Шлемах» с «Уимблдона»-2019

Теги Australian Open Уимблдон ATP Александр Зверев Майкл Ммо Теннис

Бывшая вторая ракетка мира Александр Зверев выбыл во втором круге Australian Open. Он уступил лаки-лузеру Майклу Ммо – 7:6 (1), 4:6, 3:6, 3:6.

Немец так рано вылетел с «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2019, где не выиграл ни одного матча.

№107 Ммо пятый раз встретился с соперником из топ-20 и одержал вторую победу. Зверев, занимающий сейчас 13-е место, – самый рейтинговый соперник, которого он обыгрывал. Его следующий соперник – Джей-Джей Вульф.

Зверев провел второй официальный турнир после травмы голеностопа и операции. В 2023-м у него одна победа в четырех матчах.

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15 комментариев

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SaltyRose
Ответ costa0545
Было удивительно, если после травмы и длительной паузе без матчей он бы сдесь всех крушил)))
Я тоже считаю, нормально после такого перерыва и серьезной травмы.
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SaltyRose
Ответ Jefri AG
Я думаю что на прежний уровень он уже не вернётся. Будет игроком второй десятки, не более того. Ну а то что шлем ему не взять, это уже давно всем очевидно.
Тут важнее, что он сам думает, если веры в себя хватит - вернётся.
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ekaterina_)))
Ответ Alex Lamm
А кто и что ему помешает? Утверждение из разряда, что и Карась больше на ни одного ТБШ не возьмёт. Не фанат Зверерева, но из шеренги Медведев, Ципа и далее по списку именно его теннис лучше всего приспособлен к поколению Карася с Руне и Синнером. Потому что он единственный, кто текущих некстгенов способен силой задавить, причём даже на грунте.
Саша в принципе сильный теннисист без слабых мест.
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Alex Lamm
Ответ Jefri AG
Я думаю что на прежний уровень он уже не вернётся. Будет игроком второй десятки, не более того. Ну а то что шлем ему не взять, это уже давно всем очевидно.
А кто и что ему помешает? Утверждение из разряда, что и Карась больше на ни одного ТБШ не возьмёт. Не фанат Зверерева, но из шеренги Медведев, Ципа и далее по списку именно его теннис лучше всего приспособлен к поколению Карася с Руне и Синнером. Потому что он единственный, кто текущих некстгенов способен силой задавить, причём даже на грунте.
0
0
0
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costa0545
Было удивительно, если после травмы и длительной паузе без матчей он бы сдесь всех крушил)))
+1
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Alex Lamm
Ответ cosset
почему-то на ум приходит его соперник по американскому финалу - Тим. он до сих пор никак не вернётся. и до них были примеры. хотя тут однозначно не предскажешь.
У Тима всё намного хуже было с точки зрения травмы. Одно дело тенниссисту без ноги восстанавливаться, другое без ведущей руки да ещё при бэкхенде одноручном.
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Alex Lamm
Зверев кстати норм смотрелся для своей ситуации. Видно что на подаче ещё для тонуса далеко, но так это объяснимо.
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Sincere
Вот это прикол, он играл с двумя лаки-лузерами подряд...
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ekaterina_)))
Ответ Jefri AG
Я думаю что на прежний уровень он уже не вернётся. Будет игроком второй десятки, не более того. Ну а то что шлем ему не взять, это уже давно всем очевидно.
Я думаю, вернётся
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cosset
Ответ Jefri AG
Я думаю что на прежний уровень он уже не вернётся. Будет игроком второй десятки, не более того. Ну а то что шлем ему не взять, это уже давно всем очевидно.
почему-то на ум приходит его соперник по американскому финалу - Тим. он до сих пор никак не вернётся. и до них были примеры. хотя тут однозначно не предскажешь.
+2
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+2
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Ale_x_@ndro
Ответ di Malkovich
Увы, есть такое мнение.
Неужели тот чокерский финал ЮС 20 был последним (для Сани и единственным) шансом для обоих?(
+1
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di Malkovich
Ответ Jefri AG
Я думаю что на прежний уровень он уже не вернётся. Будет игроком второй десятки, не более того. Ну а то что шлем ему не взять, это уже давно всем очевидно.
Увы, есть такое мнение.
+1
0
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Jefri AG
Я думаю что на прежний уровень он уже не вернётся. Будет игроком второй десятки, не более того. Ну а то что шлем ему не взять, это уже давно всем очевидно.
+3
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Mihail Faigenblat
Интереснй момент ещё в том что в начале своей АТП карьеры Ммо ещё Мишу Зверева обыграл. Собрал скальп с двух братьев так сказать)
+3
0
+3
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dimpa
Эх Саша, Эх Александр.
+4
0
+4
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