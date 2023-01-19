Зверев потерпел самое раннее поражение на «Шлемах» с «Уимблдона»-2019

Бывшая вторая ракетка мира выбыл во втором круге . Он уступил лаки-лузеру Майклу Ммо – 7:6 (1), 4:6, 3:6, 3:6.

Немец так рано вылетел с «Большого шлема» впервые с « »-2019, где не выиграл ни одного матча.

№107 Ммо пятый раз встретился с соперником из топ-20 и одержал вторую победу. Зверев, занимающий сейчас 13-е место, – самый рейтинговый соперник, которого он обыгрывал. Его следующий соперник – Джей-Джей Вульф.

Зверев провел второй официальный турнир после травмы голеностопа и операции. В 2023-м у него одна победа в четырех матчах.

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