Зверев потерпел самое раннее поражение на «Шлемах» с «Уимблдона»-2019
Бывшая вторая ракетка мира Александр Зверев выбыл во втором круге Australian Open. Он уступил лаки-лузеру Майклу Ммо – 7:6 (1), 4:6, 3:6, 3:6.
Немец так рано вылетел с «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2019, где не выиграл ни одного матча.
№107 Ммо пятый раз встретился с соперником из топ-20 и одержал вторую победу. Зверев, занимающий сейчас 13-е место, – самый рейтинговый соперник, которого он обыгрывал. Его следующий соперник – Джей-Джей Вульф.
Зверев провел второй официальный турнир после травмы голеностопа и операции. В 2023-м у него одна победа в четырех матчах.
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